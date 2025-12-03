El BCE insiste en que la ayuda a Ucrania debe respetar legalidad y estabilidad financiera

Bruselas, 3 dic (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, insistió este miércoles en la que la financiación para Ucrania, especialmente a través de un posible préstamo con los activos rusos congelados, debe cumplir con la legislación internacional y proteger la estabilidad financiera en Europa.

En una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Lagarde reiteró que el emisor rechazó ser el garante de último recurso del «préstamo de reparaciones» propuesto por la Comisión Europea, puesto que esto supondría violar los Tratados europeos que prohíben la financiación monetaria de los Estados.

«Mi esperanza es que ayudemos a Ucrania, pero no saltándonos el Tratado o el imperativo de la estabilidad financiera», dijo la jefa del BCE el mismo día en que la Comisión Europea ha presentado su propuesta para financiar a Ucrania en 2026 y 2027.

Esta plantea dos vías: un préstamo financiado con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la UE -unos 210.000 millones de euros en su mayoría depositados en la firma belga Euroclear- y que Kiev devolvería una vez que Moscú haya pagado reparaciones de guerra; y una emisión de deuda conjunta respaldada por el presupuesto comunitario para financiar un crédito al país.

Lagarde, quien afirmó que no había tenido aún tiempo de ver esta última propuesta de Bruselas, confió en que el plan de un préstamo con activos rusos «cumpla a legislación internacional y respete la estabilidad financiera».

«Es el deber del BCE respetar el Tratado y comunicar a los líderes, de quienes será la decisión, si hay un riesgo de inestabilidad financiera, porque un nodo clave en la red financiera en que operamos, concretamente Euroclear, está en riesgo», dijo la presidenta del BCE.

«El segundo (deber) es asegurar que se respeta la ley internacional porque es una cuestión de confianza en nuestra región económica y en nuestra divisa», añadió.

En este sentido, se mostró «segura» de que existen modos de garantizar a las autoridades belgas que no serán ellas solas quienes asuman el riesgo que podría afrontar Euroclear «sin violar el Tratado (de la UE) como resultado».

Preguntada sobre los posibles riesgos para la estabilidad financiera, Lagarde recordó que Euroclear -un depositario de valores- tiene un volumen de activos «gigantesco», superior a los 40 billones de euros, y es un «nodo fundamental en la red de transacciones financieras, no solo en Europa, sino en el mundo».

«Si este nodo estuviera bajo amenaza (…) porque Rusia de repente estuviera legalmente autorizada a pedir el reembolso de estos activos y Euroclear no estuviera en posición de hacerlo (…), este es el momento en que tendría que usarse la garantía de los Estados miembros para compensar por el riesgo en el balance de Euroclear. Esto explica la preocupación de las autoridades belgas», explicó.

Después de que el BCE ya advirtiese de que era imposible que actuase como garante último del préstamo, la propuesta presentada hoy por la Comisión prevé que, tras una primera línea de avales proporcionados por los Estados miembros, sea el presupuesto comunitario el que responda en caso de que Euroclear tenga que pagar a Rusia sin que esta haya abonado reparaciones de guerra. EFE

