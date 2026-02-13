El BCE sanciona fuertemente a un banco francés por no actuar contra el riesgo climático

afp_tickers

1 minuto

El Banco Central Europeo (BCE) anunció el viernes que sancionó al banco francés Crédit Agricole con 7,55 millones de euros por no respetar una decisión de la institución de 2024 que lo obligaba a evaluar sus riesgos climáticos y medioambientales.

«Crédit Agricole no evaluó suficientemente la materialidad de sus riesgos climáticos y medioambientales antes del plazo que le fue fijado», explicó el BCE en un comunicado.

El BCE preveía una sanción diaria en caso de no respetar esta exigencia a partir del 31 de mayo de 2024.

La sanción corresponde al monto acumulado de 75 días por el año 2024, periodo durante el cual, según la institución monetaria, el grupo francés no identificó de manera suficiente los riesgos climáticos que podían afectar su balance.

Un portavoz de Crédit Agricole expresó su «incomprensión ante una sanción meramente administrativa», e indicó que el grupo había «cumplido con todas sus exigencias», según un mensaje transmitido a la AFP.

El banco dijo que la sanción no tendrá impacto significativo sobre sus resultados financieros.

A fines de 2023, el BCE advirtió que aplicaría sanciones financieras a los bancos que se tardaran en tener en cuenta los riesgos relacionados con el cambio climático en su actividad.

Ya había impuesto en noviembre una sanción de 187.650 euros a un pequeño banco español Abanca, por no respetar esta exigencia durante 65 días en 2024.

