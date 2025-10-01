The Swiss voice in the world since 1935
El BCIE prestará a Nicaragua 235 millones de dólares para ampliar y mejorar sus carreteras

San José, 1 oct (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) prestará a Nicaragua 235 millones de dólares para ampliar y mejorar las carreteras de ese país centroamericano, informó este miércoles en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

La línea de crédito será desglosado en dos tramos de carreteras que se formalizarán mediante dos contratos de préstamo, explicó el Gobierno de Nicaragua a través de un acuerdo presidencial.

Para el primer tramo el BCIE desembolsará 138 millones de dólares, y para el segundo, 97 millones de dólares, de acuerdo con la información.

Ambos préstamos serán utilizados para financiar la ejecución del «XI Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras», siendo el organismo ejecutor el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), indicó la fuente.

En ese sentido, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron al ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Danilo Mojica Aguirre, para que, actuando en nombre y representación del Gobierno, suscriba con el BCIE el contrato de préstamo por un monto de 235 millones de dólares.

Mojica Aguirre es hijo del exjefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua y actual ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica Obregón, entidad que será la encargada de manejar los recursos que desembolsará el BCIE.EFE

mg/mt/nvm

