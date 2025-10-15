El Betis ahonda en el talento chileno

Sevilla, 15 oct (EFE).- El Betis ahonda su compromiso con la formación y el talento del fútbol chileno en la segunda edición de la ‘Betis Week de Chile’, que se celebrará en Santiago hasta el próximo domingo con la participación de representantes del club y más de un centenar de niños de barrios vulnerables de la capital andina.

El club verdiblanco, vinculado a Chile por su entrenador Manuel Pellegrini y anteriormente, por el portero internacional Claudio Bravo, ya abrió en febrero de 2024 su primera academia de formación de futuros talentos del fútbol chileno, ubicada en Chicureo, localidad de la provincia de Chacabuco cercana a Santiago.

Este proyecto internacional de expansión de la marca de la entidad tiene ahora su segundo capítulo con una agenda de actividades en Santiago que cuenta con la colaboración de Mundo Telecomunicaciones, patrocinador oficial del Real Betis en el país sudamericano, ha informado la entidad.

Con esta iniciativa, el club verdiblanco ofrecerá oportunidades de crecimiento futbolístico a jóvenes chilenos, quienes entrenarán bajo los estándares del fútbol base mundial a través de la metodología del Betis impartida por importantes técnicos de cantera que previamente habrán sido formados por los del equipo bético.

Con el objetivo de llevar la metodología del Betis por el mundo de manera permanente, el club abrirá una nueva sede en la capital chilena, en la que ha programado un entrenamiento especial con cincuenta niños de barrios vulnerables, a los que además hará entrega de la instalación de la conexión a internet para toda la comunidad.

El colofón de la ‘II Betis Week de Chile’ será ver en directo el partido liguero del próximo sábado entre el equipo bético y el Villarreal en La Cerámica y un clínic deportivo en el Colegio Pedro de Valdivia con la participación de 70 niños y una exposición sobre el proyecto Real Betis Academy.

Más de 3.000 futbolistas forman parte de ‘Betis Academy’, que ya desarrolla más de una treintena de proyectos internacionales con sedes en Estados Unidos, México, Egipto, Argelia, Zimbabue, El Salvador, Venezuela o Georgia, entre otras. EFE

