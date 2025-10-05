El brasileño Jardine destaca el fútbol del uruguayo Brian Rodríguez en triunfo del América

2 minutos

México, 4 oct (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del América del fútbol mexicano, destacó este sábado el nivel mostrado por el uruguayo Brian Rodríguez, quien colaboró con un gol en el triunfo de 3-0 sobre Santos Laguna en la duodécima jornada del Apertura.

«Brian es muy importante. Creo que ha crecido con la llegada de Maximin», dijo en referencia al francés Allan Saint Maximin. «Lo he visto mejor y creo que en algún momento van a jugar juntos, aunque el punto fuerte de ambos no es lo defensivo. Brian debe mantenerse en el nivel que está mostrando», dijo el técnico al final del partido.

Las Águilas metieron en su área desde el inicio del partido a un Santos que no generó peligro. El local triunfó gracias a los goles de los uruguayos Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez y de Alan Cervantes.

Jardine se refirió a lo bien que relevó a Saint-Maximin, quien salió lesionado, y también elogió a Rodrigo Aguirre, quien anotó el primer tanto del encuentro.

«Me voy muy orgulloso del grupo de jugadores que tenemos. Brian y Rodrigo entraron muy conectados desde la banca, eso nos demuestra que podemos confiar en todo nuestro elenco. Por eso me voy con una gran sensación por el desempeño de todos», señaló el estratega.

El timonel también habló de Luis Malagón, Ramón Juárez, Alexis Gutiérrez, Kevin Álvarez, Israel Reyes y Erick Sánchez, jugadores que fueron convocados por el seleccionador Javier Aguirre para esta fecha FIFA, algo que dijo ayudará en el animo del equipo para cerrar bien el torneo.

«Tener tantos seleccionados le da confianza a este equipo, nos llena de energía porque nos permite tener el estado anímico al máximo, ahora debemos mantener en buen nivel a los que se quedan en esta fecha FIFA».

Con la victoria el América llegó a 27 puntos que lo ubican en la segunda posición del certamen en el que tiene ocho triunfos, tres empates y una derrota.

En la decimotercera jornada del Apertura, las Águilas visitarán al Cruz Azul el próximo 18 de octubre.EFE

as/gb/jpd

(fotos)