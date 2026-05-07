El brent borra las bajadas y sube un 1 % con el barril por encima de los 102 dólares

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(Actualiza las cifras)

Madrid, 7 may (EFE).- El petróleo brent dio un vuelco en su cotización de este jueves y retomó las subidas tras la caída inicial, con un avance superior al 1 % que sitúa el barril por encima de los 102 dólares, tras haber llegado a caer hasta los 96 dólares.

A las 19.31 hora local española (17.31 GMT), el brent, referente en Europa, subía un 1,06 % y el barril se negociaba en 102,34 dólares.

Minutos antes de las 15.00 horas, el precio del barril había tocado su nivel más bajo del día, 96,03 dólares, por debajo del mínimo marcado el miércoles en 96,75 dólares.

Pasadas las 16.40 horas, el brent comenzó a subir progresivamente hasta los 101 dólares, para repuntar con fuerza hasta los 102,55 dólares a las 19.27 horas.

Este giro al alza se produjo en una sesión en la que el crudo había cotizado a la baja ante la posibilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo de paz sobre un memorando para poner fin a la guerra y que está a la espera de la respuesta de Teherán.

EE.UU. ha planteado a Irán un memorando de entendimiento de una sola página que, según indicaron fuentes indirectas a medios de comunicación, contempla una moratoria nuclear que mantendría vivo el programa atómico iraní, junto con un levantamiento gradual de las sanciones.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registraba a esa misma hora una subida del 1,98 % y situaba el barril en 97,03 dólares, tras haber llegado a caer por debajo de los 90 dólares, concretamente hasta los 89,91 dólares.

Según los analistas de Banca March, este alivio permitiría a Teherán recuperar hasta 100.000 millones de dólares en activos actualmente congelados, condicionado a la eliminación de las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

En caso de aceptarse el memorando, ambas partes se concederían un periodo adicional de 30 días para concretar y desarrollar las líneas maestras del acuerdo, según detalles filtrados. EFE

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