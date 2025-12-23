El canciller de Perú se reúne de manera sorpresiva con Kast en el aeropuerto de Lima

3 minutos

Lima, 22 dic (EFE).- El canciller de Perú, Hugo de Zela, se reunió este lunes de manera sorpresiva con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante una escala que este realizó en el viaje que ha emprendido hacia Ecuador.

De Zela acudió hasta el aeropuerto internacional de Lima para sostener un «encuentro de cortesía» con Kast, según señaló la Cancillería peruana en un mensaje publicado en la red social X.

Durante la reunión, el presidente electo de Chile «confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú», agregó el mensaje oficial.

Añadió que Kast «reiteró la importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular».

El mensaje fue acompañado con una fotografía en la que se ve a Kast y a De Zela reunidos en uno de los salones especiales del aeropuerto de Lima, y otra en la que están dándose la mano mientras sonríen.

La Cancillería peruana anunció este domingo que Kast visitará Lima en enero próximo «como parte de su gira por países de la región».

Al comentar esa próxima visita, el presidente de transición de Perú, José Jerí, afirmó que busca «fijar algunos criterios» con Kast para controlar la migración irregular en la frontera entre ambos países y anticipó que existe «una alternativa» de crear un corredor para casos «estrictamente humanitarios».

Jerí también recordó que ambos ya sostuvieron un diálogo telefónico poco después del triunfo electoral de Kast.

«Nuestra conversación se centró, al igual que lo hicimos con el presidente (de Ecuador, Daniel) Noboa, en fijar algunos criterios para reforzar nuestras fronteras de ambos lados y ver mecanismos conjuntos para controlar la migración irregular entre ambos países», dijo.

El mandatario negó, además, que en Perú pueda haber «temor» a una eventual salida masiva de migrantes irregulares desde Chile, aunque dijo que la intención es «anticipar» las medidas a tomar para enfrentar esta problemática.

El presidente electo de Chile ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico en su país.

Kast viajó el martes pasado a Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei y anticipó una muy buena relación entre ambos países, y este martes visitará a Noboa en Quito «para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países», según detalló su oficina.

El Gobierno de Jerí declaró a fines de noviembre pasado el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el resguardo de la frontera, después de que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile intentaran ingresar hacia territorio peruano, algo que fue impedido por los agentes nacionales. EFE

dub/gpv