El cantante británico Chris Rea muere a los 74 años

Londres, 22 dic (EFE).- El cantante y compositor británico Chris Rea, conocido internacionalmente por temas como ‘On The Beach’ o el navideño ‘Driving Home For Christmas’, ha fallecido a los 74 años, según informó este lunes su familia.

Rea murió hoy en un hospital tras «una breve enfermedad», rodeado de sus familiares, de acuerdo con el comunicado distribuido en nombre de su esposa y dos hijos por la agencia británica de noticias Press Association (PA).

Rea fue diagnosticado de cáncer de páncreas en el año 2000 y se sometió a una operación al año siguiente, mientras que en 2016 sufrió un ictus. EFE

