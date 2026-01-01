El Caribe mexicano eleva el optimismo hacia 2026 tras un año desafiante para el turismo

Cancún (México), 1 ene (EFE).- El turismo en el Caribe mexicano atraviesa una etapa de reajuste que, aunque estuvo marcada por retos durante buena parte de 2025, comienza a mostrar una recuperación sostenida con proyecciones alentadoras para 2026, de acuerdo con especialistas, autoridades y representantes del sector.

Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, explicó que el año presentó un comportamiento irregular, especialmente en el mercado internacional.

“Este ha sido un año difícil para el Caribe Mexicano y para todo el país en la captación de turismo internacional, luego de una buena temporada invernal 24-25 la demanda se desaceleró hacia el verano por diversos factores, entre los que destaca la falta de una oferta suficiente de asientos en rutas al Caribe”, señaló.

Para la presente temporada invernal, agregó Madrid Flores, pareciera ser que hay una oferta de asientos mejor, llama la atención, por supuesto, la cifra récord de vuelos registrados la semana pasada en el Aeropuerto de Cancún y la expectativa es el mejor comportamiento que el del año pasado.

De enero a octubre de 2025, el Aeropuerto Internacional de Cancún registró más de 24.4 millones de pasajeros, consolidándose como el segundo aeropuerto del país con mayor afluencia, solo por debajo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se pondrán en marcha 17 nuevas rutas aéreas internacionales y nacionales, 11 conectarán con Estados Unidos, cinco con Canadá y una con Dublín, Irlanda.

Tan solo en el último fin de semana del año, los cuatro aeropuertos internacionales del sureño estado de Quintana Roo, ubicados en Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal, reportaron 760 y 771 operaciones aéreas.

Mundial de fútbol, un motor para el turismo en 2026

Samantha Frachey, vicepresidenta de Grupo Lomas, coincidió en que el verano fue complejo, pero subrayó que diciembre marca una recuperación clara y que el primer trimestre de 2026 se perfila mejor.

“Fue un reto el verano, sin embargo, estamos viendo una recuperación ahora”, aseguró.

Además, Frachey señaló que el próximo Mundial de Fútbol representa una oportunidad para atraer visitantes que, aun sin asistir a los partidos, buscan complementar su experiencia vacacional en destinos como el Caribe Mexicano.

Quintana Roo recibirá dos selecciones mundialistas y el aeropuerto de Cancún es el único que tiene vuelos directos con todas las sedes oficiales.

En una entrevista con EFE, José Castillo Magaña, director de Turismo de Isla Mujeres, destacó que tanto la isla, con sus 1.824 habitaciones, como el área de Costa Mujeres, donde hay más de 8.000 cuartos, se reportaron niveles promedio del 90 % la última semana del año.

“Se suma la oferta de alojamiento alternativo con más de 9.800 habitaciones en plataformas como Airbnb, que ya presentan una ocupación promedio del 64 % por las celebraciones de fin de año, con expectativas de llegar al lleno total en los primeros días de enero”, indicó.

El municipio cerrará 2025 con cerca de seis millones de pasajeros transportados hacia la isla.

Esfuerzo conjunto para la recuperación

Desde Tulum, Rubén Gómez, representante de Zamna Group, habló del trabajo coordinado entre empresarios, autoridades de gobierno para fortalecer la experiencia del visitante y consolidar a Tulum como uno de los destinos más completos del país.

Tulum fue uno de los destinos turísticos más afectados por la disminución del turismo en el Caribe mexicano.

La combinación de factores, como la presencia masiva de sargazo, el incremento de precios y cobros para ingresar a playas públicas al quedar dentro del Parque El Jaguar, provocaron un desplome en la ocupación que reportó promedios de 30 % en el verano, una de las mejores temporadas vacacionales.

La estrategia de diversificación para 2026 busca posicionar a Tulum más allá de los festivales de música electrónica, con proyectos enfocados en bienestar, bodas, experiencias culturales y nuevos segmentos que permitan mantener actividad turística durante todo el año. EFE

