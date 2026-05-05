El centrista Philippe, único rival que planta cara a la ultraderecha gala, según sondeos

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París, 5 may (EFE).- El candidato de la Agrupación Nacional, ya sea Marine Le Pen o Jordan Bardella, tiene prácticamente garantizado el pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2027, mientras que solo el centrista Édouard Philippe aparece, por ahora, como capaz de imponerse en el duelo final, según el conjunto de encuestas publicadas hasta la fecha.

A un año del decisivo escrutinio, los sondeos -que reflejan una fotografía puntual de la opinión pública y que, por tanto, evolucionan- empiezan a perfilar tendencias en un escenario aún abierto y marcado por múltiples candidaturas, especialmente en la izquierda.

En ese bloque, el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, confirmó recientemente su intención de presentarse por cuarta vez, sumándose a una lista creciente de posibles aspirantes que incluye a figuras como François Ruffin o el ex primer ministro Bernard Cazeneuve, además de otros nombres del espacio socialista y ecologista.

Esta fragmentación complica las proyecciones y obliga a los institutos demoscópicos a trabajar con múltiples hipótesis. Para tratar de facilitar la tarea, el diario Le Figaro ha creado un agregador de encuestas con una herramienta que las recopila todas.

En el centro y la derecha, las incertidumbres también persisten. Aunque no ha formalizado su candidatura, el ex primer ministro y alcalde de Le Havre, Édouard Philippe, se consolida como el perfil mejor posicionado frente a la extrema derecha.

Algunas encuestas le atribuyen una victoria ajustada en segunda vuelta, con en torno al 52 % de intención de voto frente a Jordan Bardella.

Otros posibles candidatos del mismo espacio, como el conservador Bruno Retailleau o el centrista Gabriel Attal, aparecen por ahora bastante por detrás de Philippe en todos escenarios proyectados, sin lograr superar a los aspirantes de la Agrupación Nacional en una eventual segunda vuelta.

Pese a la incertidumbre sobre quién representará finalmente al partido, ya que Le Pen está pendiente de una sentencia judicial el 7 de julio próximo que podría inhabilitarla para ejercer un cargo público, las encuestas coinciden en que la formación ultraderechista accede a la segunda vuelta en todas las configuraciones analizadas e incluso lograría la victoria en la mayoría de los escenarios, salvo con Philippe como contrincante. EFE

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