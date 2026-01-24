El comandante del Comando Central de EE.UU. aterriza en Israel

Jerusalén, 24 ene (EFE).- Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), aterrizó en Israel este sábado, según recogen los medios israelíes.

Según el diario israelí Ynet, se espera que se reúna hoy con altos funcionarios de seguridad israelíes.

Según los medios locales, este sábado por la tarde se espera además la llegada a Israel del enviado del Gobierno estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Según reportes del canal israelí 12, los enviados estadounidenses mantendrán una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su oficina de Jerusalén.

El encuentro, afirma el medio, versará sobre el desarme de Hamás, los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja) e incluirá posiblemente discusiones sobre Irán.

En Israel, donde la población considera inminente un ataque iraní en represalia a una posible operación militar estadounidense, el Ejército publicó un comunicado este viernes asegurando que no hay cambios en las directrices militares para el público.

«Antes del Shabat, quiero decirles a todos los ciudadanos de Israel: las Fuerzas de Defensa Israelíes están óptimamente preparadas, tanto defensiva como ofensivamente. Es importante enfatizar que no hay cambios en las instrucciones del Comando del Frente Interno. Nos aseguraremos de mantenerlos informados si hay algún cambio», afirmó un portavoz militar en X. EFE

