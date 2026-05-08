El Congreso brasileño promulga la ley que prevé la reducción de la condena de Bolsonaro

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Río de Janeiro, 8 may (EFE).- El presidente del Congreso brasileño, senador Davi Alcolumbre, promulgó este viernes la ley que permite reducir las penas de los condenados por los actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo la del exjefe de Estado y líder ultra Jair Bolsonaro.

Tras su promulgación, todos los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes, así como los que cumplen penas por participar en tramas para impedir la posesión de Lula pueden solicitar ante la Justicia la reducción de sus condenas.

Uno de los principales beneficiarios de la llamada ‘Ley de la Dosimetría’ es Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una trama golpista y que cumple su pena actualmente en prisión domiciliaria.

El respectivo proyecto de ley fue aprobado por el Congreso en diciembre pasado pero vetado por Lula el 8 de enero pasado, cuando se cumplieron tres años de la intentona golpista.

Pero la semana pasada el Senado y la Cámara de Diputados, en una votación conjunta que significó un importante revés para el Gobierno del líder progresista, dejaron sin efecto el veto presidencial.

El veto fue derribado en la Cámara Baja por 318 votos a favor y 144 en contra y en el Senado por 49 votos a favor y 24 en contra.

Lula se abstuvo de promulgar la ley, por lo que Alcolumbre lo hizo en su condición de presidente del Legislativo, como lo prevé la Constitución en caso de que el jefe de Estado no lo haga en el plazo constitucional de 48 horas.

Alcolumbre informó en un comunicado de prensa que cumplió con su obligación constitucional y que la respectiva ley será publicada este mismo viernes en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión.

«Con la publicación del acto de promulgación, el texto pasa a integrar el orden jurídico nacional», afirmó el presidente del Congreso y del Senado en su nota.

La norma promulgada hoy impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión de los condenados al régimen de prisión semiabierto, por lo que, según los expertos, Bolsonaro podría salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.

La reducción de las condenas fue promulgada a solo cinco meses de las elecciones en las que Lula intentará su cuarto mandato y en las que su principal rival será el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

Los últimos sondeos indican que, pese a que Lula sería el más votado en la primera vuelta, ambos estarían empatados técnicamente en una eventual balotaje, con una ligera ventaja para el candidato ultraderechista. EFE

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