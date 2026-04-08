El conservador Partido popular gobernará con socialdemócratas y liberales en Islas Feroe

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Copenhague, 8 abr (EFE).- El conservador Partido Popular encabezará una coalición de gobierno con los liberales y los socialdemócratas en las Islas Feroe, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, confirmó este miércoles su líder, Beinir Johannesen, a la televisión pública KVF.

Beinir Johanessen, que a los 29 años se convertirá en el presidente más joven en las ocho décadas de régimen autonómico, declaró a KVF que las tres fuerzas políticas, las más votadas en los comicios anticipados del pasado 26 de marzo, presentarán mañana el acuerdo de coalición y el reparto de carteras ministeriales.

El Partido Popular había ganado las elecciones con el 26,7 % de los votos, casi ocho puntos más, seguido por el Partido Unionista, con el 21,5 %, y por el Partido Socialdemócrata del presidente autonómico Aksel V. Johannesen, que retrocedió casi ocho puntos hasta el 18,9 %.

Las tres formaciones políticas suman 24 de los 33 escaños del Løgting (Parlamento).

Aksel V. Johannesen, tío del futuro presidente, había convocado elecciones en febrero después de la aprobación de un polémico proyecto de infraestructuras, aludiendo a la falta de unión entre los socios de gobierno.

La campaña estuvo marcada por temas como la economía, la vivienda y la emigración de la población más joven en este archipiélago de 18 islas situado en el Atlántico Norte y en el que viven unas 54.000 personas, un número similar al de la población del otro territorio autónomo danés, Groenlandia. EFE

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