El crucero irá a Canarias o Países Bajos tras evacuar tres casos sospechosos de hantavirus

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El crucero fondeado frente a las costas de Cabo Verde partirá hacia Canarias o Países Bajos una vez que haya evacuado tres casos sospechosos de hantavirus a través de este país de África Occidental, informó este martes la OMS a la AFP.

El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, está en alerta sanitaria desde que se sospechó que el hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores, estaba detrás de la muerte de tres de las personas que iban a bordo.

Según la representante de la Organización Mundial de la Salud en Cabo Verde, Ann Lindstrand, una ambulancia llevará a las tres personas supuestamente infectadas desde el puerto de Praia hasta un aeropuerto cercano, desde donde serán evacuadas en avión.

Se trata de dos pacientes con síntomas de hantavirus y una persona que estuvo en «estrecho contacto» con ellos pero sin manifestaciones clínicas, precisó.

Aunque la situación «cambia de una hora para otra», Lindstrand afirmó que, en cuanto se haya llevado a cabo esa «complicada expedición, (…) el barco podrá partir en algún momento de la madrugada».

Aunque «el plan inicial era que el barco saliera de aquí hacia las Islas Canarias, al puerto de Tenerife», el crucero, operado por el operador turístico neerlandés Oceanwide Expeditions, podría terminar regresando a Países Bajos, añadió.

«Ha habido discusiones sobre la posibilidad de enviar el barco directamente a Países Bajos», dijo Lindstrand. «Así que seguimos esperando, pero creemos que será las Islas Canarias o bien Países Bajos», agregó.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad español indicó en un comunicado que «se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo» y apuntó que, en principio, «no habría motivo» para realizar una escala en el archipiélago español «salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias».

Con todo, recalcó que se «evaluará la situación continuamente y prestará su ayuda en lo que sea necesario», teniendo en cuenta «el balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones».

– Sin nuevos casos sintomáticos –

Según Oceanwide Expeditions, no se han detectado «nuevos casos sintomáticos» de hantavirus a bordo del barco.

Los pasajeros están confinados en sus camarotes para limitar la propagación del hantavirus, que se transmite a través de roedores salvajes infectados, como ratones o ratas, que secretan el virus por la saliva, orina y los excrementos.

El barco lleva fondeado desde el domingo frente a las costas de Cabo Verde que le ha denegado la autorización para atracar.

Jake Rosmarin, un pasajero que narra su viaje en las redes sociales, contó el lunes en Instagram que «hay mucha incertidumbre» a bordo.

El hantavirus se ha confirmado por primera vez en el navío en un británico que desembarcó el 27 de abril en la Isla Ascensión, en el Atlántico, y fue trasladado a Johannesburgo, en Sudáfrica.

Por el momento la OMS ha confirmado dos casos y hay otros cinco sospechosos. Cree que algunos contrajeron el virus «fuera del barco» y después hubo transmisión entre personas a bordo, declaró la directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

La transmisión entre personas solo se ha registrado en brotes anteriores de un hantavirus denominado «Andes Virus», que circula en Sudamérica.

Van Kerkhove afirmó que aún no se ha confirmado la especie del virus, pero destacó que se ha informado a la OMS de que «no hay ratas a bordo» del barco.

Investigadores sudafricanos trabajan en la secuenciación de los datos, dijo Van Kerkhove. «Nuestra hipótesis de trabajo es que se trata del Andes Virus» pero para el contagio es necesario que las personas estén realmente muy cerca, precisa.

«El riesgo para el público en general es bajo. No se trata de un virus que se propague como la gripe o el covid-19. Es muy diferente», explicó.

– La OMS busca a más de 80 pasajeros de un vuelo –

Después del caso del británico, la organización confirmó el lunes el contagio de una neerlandesa de 69 años, fallecida el 26 de abril.

Esta última había desembarcado en la isla de Santa Elena el 24 de abril con los restos mortales de su marido, de 70 años, fallecido el 11 de abril tras «presentar síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve».

Su esposa también presentaba «síntomas gastrointestinales». El 25 de abril embarcó en un vuelo de Airlink, con 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo, con destino a Johannesburgo, donde fue hospitalizada. Falleció al día siguiente.

Las autoridades intentan «localizar a los pasajeros» de este vuelo, afirma la OMS. El matrimonio viajó por Argentina antes de tomar el barco el 1 de abril.

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