El cuarteto de Córdoba argentino entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

Nueva Delhi, 9 dic (EFE).- La Unesco inscribió este martes al cuarteto de Córdoba, el género musical y de baile más representativo de la provincia central argentina, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante la 20.ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebra esta semana en Nueva Delhi.

La inclusión del cuarteto marca un hito para Argentina, que en su presentación ante el Comité defendió este género nacido en 1943 como una expresión capaz de «proveer apoyo social, generar alegría y fortalecer la identidad colectiva» de la comunidad de la provincia central del país.

El cuarteto, conocido también como tunga-tunga por el ritmo rápido y continuo de su compás 2/4, nació en los barrios obreros de Córdoba y evolucionó de la mano de figuras como Leonor Marzano, creadora del sonido distintivo del género.

«Este reconocimiento honra una comunidad viva, plural y profundamente creativa que desde hace más de 80 años hace del Cuarteto un espacio de encuentro, alegría y expresión colectiva», afirmó este martes la representante argentina Mariana Soriano Farías.

Sus primeras orquestas combinaron sonidos locales con influencias traídas por inmigrantes europeos y se consolidaron en eventos comunitarios que reforzaban el sentimiento de pertenencia. Con los años, el cuarteto se volvió popular más allá de los barrios obreros y pasó a ser un espacio de encuentro y diversidad cultural, incorporando también influencias caribeñas y afro-latinas.

Argentina presentó además un plan de salvaguardia que prevé crear una Academia del Cuarteto, fortalecer circuitos de baile, ampliar archivos digitales y promover talleres de danza y música en barrios donde la práctica sigue viva. Su reconocimiento busca asegurar la continuidad del género y responder a una comunidad cuartetera que ha acompañado el proceso de nominación desde 2013.

La Unesco evalúa las candidaturas de patrimonio cultural inmaterial según criterios que valoran la importancia social y cultural de la práctica, la participación de las comunidades y la existencia de medidas de salvaguardia que garanticen su transmisión.

Con esta inscripción, Argentina suma un nuevo elemento a su patrimonio cultural inmaterial reconocido por el organismo, donde ya figuran el tango (2009), el filete porteño (2015) y el chamamé (2020). EFE

