El cura filipino que plantó cara a la guerra contra las drogas recibe el «Nobel de Asia»

Manila, 31 ago (EFE).- El sacerdote filipino Flavie Villanueva fue uno de los galardonados este domingo con el premio Ramon Magsaysay, considerado el ‘Nobel de Asia’, en reconocimiento de sus esfuerzos por arrojar luz sobre la sangrienta guerra contra las drogas llevada a cabo en el país asiático por el expresidente Rodrigo Duterte.

Destacando su labor por «defender la dignidad de los pobres», la fundación filipina Ramon Magsaysay concedió el galardón a Villanueva al subrayar que «lideró los esfuerzos para localizar los cuerpos de las víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte».

Unas 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Duterte, según las cifras de la Policía, mientras que ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.

A la injusticia de los miles de filipinos que «fueron ejecutados sumariamente», indicó la fundación, se sumó «el dolor de las familias empobrecidas de los fallecidos, que no podían permitirse una tumba permanente para ellos».

Villanueva no solo movilizó recursos para proporcionar fondos para la exhumación de los cuerpos, y su entierro digno. Además, lideró unas pesquisas junto con la doctora Raquel Fortun, que revelaron la existencia de certificados médicos falsos para ocultar muertes a balazos y el ajusticiamiento de jóvenes que nada tenían que ver con las drogas.

Duterte fue detenido el pasado marzo en Filipinas, tras ser acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas.

Desde entonces, el mandatario permanece detenido en La Haya a la espera de que arranque el juicio el próximo 23 de septiembre.

La fundación Ramon Magsaysay premió también a la fundación india ‘Educate Girls’ por «su compromiso de abordar los estereotipos culturales a través de la educación de las niñas y las mujeres jóvenes, liberándolas de la esclavitud del analfabetismo».

La defensora medioambiental Shaahina Ali fue la tercera galardonada con el premio, conocido como el «Nobel de Asia», por su «compromiso inquebrantable con la protección del ecosistema marino» su Maldivas natal.

Los galardones se entregarán en una ceremonia con todos los premiados en noviembre en Manila el 7 de noviembre.

Los premios Ramon Magsaysay se instauraron en 1957 como la mayor distinción que se otorga en Asia en honor al presidente filipino que les da nombre, que murió ese año en un accidente de avión en mitad de su mandato.

La fundación homónima concede estos galardones a personas y organizaciones destacadas que han prestado un servicio desinteresado a la sociedad. EFE

