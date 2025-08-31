The Swiss voice in the world since 1935

El cura filipino que plantó cara a la guerra contra las drogas recibe el «Nobel de Asia»

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Manila, 31 ago (EFE).- El sacerdote filipino Flavie Villanueva fue uno de los galardonados este domingo con el premio Ramon Magsaysay, considerado el ‘Nobel de Asia’, en reconocimiento de sus esfuerzos por arrojar luz sobre la sangrienta guerra contra las drogas llevada a cabo en el país asiático por el expresidente Rodrigo Duterte.

Destacando su labor por «defender la dignidad de los pobres», la fundación filipina Ramon Magsaysay concedió el galardón a Villanueva al subrayar que «lideró los esfuerzos para localizar los cuerpos de las víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte».

Unas 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Duterte, según las cifras de la Policía, mientras que ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.

A la injusticia de los miles de filipinos que «fueron ejecutados sumariamente», indicó la fundación, se sumó «el dolor de las familias empobrecidas de los fallecidos, que no podían permitirse una tumba permanente para ellos».

Villanueva no solo movilizó recursos para proporcionar fondos para la exhumación de los cuerpos, y su entierro digno. Además, lideró unas pesquisas junto con la doctora Raquel Fortun, que revelaron la existencia de certificados médicos falsos para ocultar muertes a balazos y el ajusticiamiento de jóvenes que nada tenían que ver con las drogas.

Duterte fue detenido el pasado marzo en Filipinas, tras ser acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas.

Desde entonces, el mandatario permanece detenido en La Haya a la espera de que arranque el juicio el próximo 23 de septiembre.

La fundación Ramon Magsaysay premió también a la fundación india ‘Educate Girls’ por «su compromiso de abordar los estereotipos culturales a través de la educación de las niñas y las mujeres jóvenes, liberándolas de la esclavitud del analfabetismo».

La defensora medioambiental Shaahina Ali fue la tercera galardonada con el premio, conocido como el «Nobel de Asia», por su «compromiso inquebrantable con la protección del ecosistema marino» su Maldivas natal.

Los galardones se entregarán en una ceremonia con todos los premiados en noviembre en Manila el 7 de noviembre.

Los premios Ramon Magsaysay se instauraron en 1957 como la mayor distinción que se otorga en Asia en honor al presidente filipino que les da nombre, que murió ese año en un accidente de avión en mitad de su mandato.

La fundación homónima concede estos galardones a personas y organizaciones destacadas que han prestado un servicio desinteresado a la sociedad. EFE

daa/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR