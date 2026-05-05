El déficit comercial de EEUU aumentó en marzo, sin aranceles globales, un 4,4 %

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Washington, 5 may (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos subió un 4,4 % en marzo, el primer mes completo tras el fallo del Supremo que declaraba ilegales los aranceles globales de Trump, hasta alcanzar los 60.300 millones de dólares, según los datos publicados este martes por la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).

El desequilibrio aumentó en 2.500 millones de dólares frente a febrero, cuando el saldo negativo fue de 57.800 millones.

Marzo fue el primer mes completo de datos comerciales desde que el 20 de febrero el Tribunal Supremo declaró ilegal argumentar una emergencia nacional para imponer aranceles globales, lo que obligó a la administración de Donald Trump declarar otros por la vía legal de la sección 122, que expira en julio y que mantiene el promedio de gravámenes por debajo del marco legal anterior.

Las exportaciones de bienes y servicios ascendieron en marzo a 320.900 millones de dólares, un 2 % más que en febrero, mientras que las importaciones crecieron un 2,3 %, hasta los 381.200 millones de dólares.

El deterioro del saldo comercial de bienes y servicios reflejó un aumento del déficit de bienes de 4.100 millones de dólares, hasta 88.700 millones, y un incremento del superávit de servicios de 1.600 millones, hasta los 28.400 millones de dólares.

En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios se redujo en 211.200 millones de dólares, un 55 %, respecto al mismo periodo de 2025.

Las exportaciones acumuladas aumentaron en 100.200 millones de dólares, un 12 % más, mientras que las importaciones disminuyeron en 111.000 millones, un 9,1%.

Por partidas, las exportaciones de bienes aumentaron en marzo en 6.500 millones de dólares, hasta los 213.500 millones.

Las ventas al exterior de suministros y materiales industriales crecieron en marzo en 5.000 millones, impulsadas sobre todo por el crudo (+2.800 millones), otros productos petrolíferos (+1.700 millones) y el combustible de calefacción (+1.600 millones), algo que coincide con el inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán que cerró el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos y obligó a buscar proveedores alternativos como EEUU.

También subieron en 1.100 millones las exportaciones de alimentos, piensos y bebidas, con un avance destacado de la soja (+900 millones), mientras que las de bienes de consumo bajaron en 1.700 millones.

Las importaciones de vehículos y piezas automotrices subieron en 3.600 millones; las de bienes de consumo, en 2.400 millones; las de bienes de capital, en 2.100 millones, y las de suministros y materiales industriales, en otros 2.100 millones.

El saldo comercial negativo con China aumentó en unos 1.000 millones hasta los 14.000 millones de dólares, mientras que con México se redujo levemente hasta los 16.400 millones.

El déficit de bienes con la Unión Europea aumentó fuertemente y se situó en 9.200 millones de dólares, 4.100 millones más que en febrero. EFE

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