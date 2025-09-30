The Swiss voice in the world since 1935
El déficit fiscal de Brasil baja en agosto hasta el equivalente al 7,81 % del PIB

Río de Janeiro, 30 ago (EFE).- El déficit de las cuentas públicas de Brasil en el acumulado de los últimos doce meses hasta agosto bajó hasta el equivalente al 7,81 % del PIB, frente al 7,85 % en julio, informó este martes el Banco Central.

La diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del sector público brasileño, incluyendo los gobiernos central, regionales y municipales, así como las estatales, fue en agosto dos puntos porcentuales inferior a la del mismo mes de 2024, cuando el déficit fiscal equivalía al 9,81 % del PIB.

Por su parte, el déficit primario, usado como referencia en el país y que no incluye los intereses de la deuda, bajó desde el 0,22 % del PIB en los últimos doce meses hasta julio al 0,19 % en agosto.

El organismo emisor informó igualmente que la deuda pública del país se mantuvo estable entre julio y agosto, en el equivalente al 77,5 % del PIB, un nivel elevado y que es atribuido a los altos tipos de interés.

En valores absolutos, la deuda pública de Brasil asciende a 9,62 billones de reales (unos 1,81 billones de dólares o 1,54 billones de euros).

El Banco Central mantiene la tasa básica de intereses de Brasil en el 15,0 % anual, su mayor nivel en las dos últimas décadas, en un intento de frenar la inflación, que en agosto fue del 5,13 % interanual.

El Gobierno atribuye al alto costo del dinero la actual desaceleración del crecimiento económico.

La mayor economía de América Latina creció el 3,4 % en 2024 y la última previsión del Gobierno es que esa tasa baje hasta el 2,3 % en 2025. EFE

