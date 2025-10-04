El delantero del Alianza Lima Kevin Quevedo queda fuera del amistoso ante Chile

Lima, 4 oct (EFE).- El delantero del Alianza Lima Kevin Quevedo ha quedado fuera de la convocatoria de la selección peruana de fútbol para el encuentro amistoso ante la de Chile del próximo 10 de octubre por motivos personales, según informó este sábado la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En un comunicado compartido en la red social X, la Federación peruana dijo que la baja en la convocatoria de Quevedo es resultado de una solicitud del jugador ante el comando técnico de la Bicolor, encabezado en forma interina por Manuel Barreto.

Quevedo figuraba entre los delanteros convocados el pasado jueves por la FPF para el partido amistoso que se disputará en Concepción, Chile.

Perú iniciará bajo la conducción interina de Barreto, quien es el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), un proceso de recambio generacional de jugadores que fue anunciado tras ocupar la penúltima posición en las eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026.

La FPF aseguró que tiene el convencimiento de que Barreto «contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano».

Entre los nuevos convocados figuran el centrocampista ofensivo Felipe Chávez, de 18 años, del Bayern de Múnich, el delantero Víctor Guzmán, de 19 años, del Sporting de Portugal; los guardametas Pedro Díaz, del Cusco; Diego Enríquez, del Sporting Cristal; y Diego Romero, del Banfield de Argentina, entre otros.

En la defensa ingresaron Anderson Villacorta, un jugador de 20 años del Mineros Zacatecas de México, y Cristian Carbajal, del Sport Boys; y se mantuvieron los más experimentados Miguel Araujo, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, César Inga, Matías Lazo y Marcos López, del Copenhague.

En el medio sector, además de a Chávez, se incluyó a Erick Noriega, del Gremio de Brasil; así como a Jesús Pretell y Martín Távara, del Sporting Cristal; y a Jesús Castillo y Jairo Concha, del Universitario de Deportes.

La delantera tendrá como estandartes, además de Alex Valera de Universitario, a Luis Ramos, del América de Cali; además de a Bryan Reyna, del Belgrano de Argentina; Joao Grimaldo, del Riga de Letonia, y Kenji Cabrera, del Vancouver Whitecaps de Canadá.

Completarán el ataque Bicolor Juan Pablo Goicochea, de 20 años y jugador del Platense de Argentina; y Maxloren Castro, de 17 años y jugador del Sporting Cristal.EFE

