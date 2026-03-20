El director de la AIE dice que el mundo afronta la mayor amenaza energética de la historia

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Londres, 20 mar (EFE).- El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este viernes que el mundo afronta la mayor amenaza energética de la historia por la guerra en Irán, y avisó de que puede llevar seis meses restablecer los flujos de petróleo y gas desde el golfo Pérsico.

Birol señaló en una entrevista con el ‘Financial Times’ (FT) publicada hoy que los políticos y los mercados subestiman la magnitud de la interrupción en los flujos energéticos, dado que aproximadamente la quinta parte de las reservas se encuentran varadas en la región.

El directivo resaltó que «algunas instalaciones tardarán seis meses en estar operativas, otras mucho más», añadió.

«La gente entiende que esto representa un gran desafío, pero no estoy seguro de que se entienda bien la magnitud y las consecuencias de la situación», resaltó Birol, y añadió que la crisis también ha afectado el suministro mundial de fertilizantes para cultivos, productos petroquímicos para plásticos, ropa y manufactura.

«Se trata de materias primas vitales para la economía global», afirmó Birol.

Sus declaraciones se produjeron cuando el precio del crudo Brent superó los 110 dólares por barril tras los ataques con misiles de esta semana contra centros energéticos vitales, como el yacimiento de gas South Pars de Irán y el complejo Ras Laffan de Catar.

La semana pasada, la AIE anunció la liberación de 400 millones de barriles de petróleo y productos refinados de las reservas mundiales para aliviar la escasez global, lo que, según Birol, representa solo el 20 % de sus reservas.

«La medida más importante es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz», mantuvo.

También señaló que la crisis energética puede desencadenar cambios políticos en los gobiernos de todo el mundo, y comparó la situación con las crisis del petróleo de 1973 y 1979. EFE

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