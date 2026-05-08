El dominicano Franco y el mexicano Perales se dicen «preparados» para su pleito del sábado

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Santo Domingo, 7 may (EFE).- El dominicano Feudri Franco y el mexicano Mauro Perales afirmaron este jueves estar «preparados» para el combate que sostendrán el sábado próximo en el coliseo Carlos ‘Teo’ Cruz, en la división de 154 libras.

“Vengo desde México listo para una verdadera guerra de puños”, aseguró Perales en nota de prensa divulgada por los promotores de la cartelera.

Reconoció en el dominicano a un peleador con una fuerte pegada, que termina rápido con sus rivales.

Sin embargo, dijo que ese no será su caso y recordó que viene de vencer por nocaut al dominicano Ángel Cruz y anticipa la misma suerte para Feudri Franco.

Franco, por su parte, pronosticó que el combate no llegará a la distancia.

“Le haré lo mismo que a todos los rivales que he enfrentado”, planteó Franco, quien tiene récord invicto de 6-0. Todos sus triunfos por la vía del nocaut.

Mauro presenta foja de 15 victorias, 11 de ellas antes del límite, con cinco derrotas y un empate.

Ambos púgiles tienen reservado el turno estelar de la cartelera que presentará el próximo sábado la promotora Shuan Boxing en sociedad con su homóloga Biyu Promotion.

El combate representará una «gran prueba de fuego» para el dominicano, incluido entre los primeros 15 de su categoría por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La cartelera también incluye un choque de invictos entre Michael Ramírez y Kenny De León, quienes protagonizarán una pelea a 10 asaltos.

En el mismo evento, el prospecto Jonathan Cabrera cruzará guantes con el experimentado Misael Vásquez, mientras que el puertorriqueño Luis Meléndez subirá al cuadrilátero para enfrentar a Miguel Queliz en otro interesante duelo internacional.EFE

rsl