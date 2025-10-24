El Ejército chino justifica las purgas de altos mandos para preservar «pureza» y «honor»

Pekín, 24 oct (EFE).- Las recientes purgas en la cúpula del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) buscan reafirmar la determinación de Pekín de mantener una política de «tolerancia cero» frente a la corrupción y de «preservar el carácter, la pureza y el honor» de sus fuerzas armadas, indicaron este viernes medios oficiales.

«Todo el Ejército debe apoyar firmemente la decisión del Comité Central, unificar su pensamiento y su comprensión, fortalecer su confianza y mantenerse absolutamente alineado, en pensamiento, política y acción, con el Comité Central del Partido, con Xi Jinping como núcleo», apunta el PLA Daily, el periódico oficial del EPL, en un editorial publicado este viernes.

El pleno del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) confirmó este jueves las expulsiones de varios altos mandos militares y civiles, en una de las mayores purgas internas de los últimos años en el seno de su cúpula dirigente a causa de presuntos escándalos de corrupción.

Entre los sancionados figuran el general He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano dirigente del Ejército; el almirante Miao Hua, exresponsable de trabajo político de las Fuerzas Armadas, y el exministro de Agricultura Tang Renjian, condenado por sobornos millonarios.

En su editorial, el PLA Daily señala que «no puede haber refugio para la corrupción» en las fuerzas armadas, y advierte de que todavía existen factores que «socavan el liderazgo absoluto» del PCCh y «erosionan el carácter político» del Ejército.

«Investigar y erradicar a fondo a los corruptos como He Weidong y Miao Hua prolonga la campaña de rectificación y anticorrupción iniciada desde el XVIII Congreso y profundiza la reconstrucción moral del Ejército, eliminando riesgos políticos graves y consolidando su pureza y honor», indica este medio.

El PLA Daily subrayó que el Ejército «pertenece siempre al Partido y al pueblo» chinos y que es «incompatible» con la corrupción, y recalcó que la lucha contra la corrupción «afecta directamente al liderazgo absoluto del Partido sobre las fuerzas armadas, a la naturaleza y misión del EPL y a la estabilidad a largo plazo del Partido y del Estado».

«Es una batalla política que no se puede perder. Castigar severamente a los corruptos demuestra la fortaleza del Partido y del Ejército: cuanto más se lucha contra la corrupción, más fuertes, puros y combativos se vuelven», destaca el editorial, en el que también se llama a formar «cuadros leales, íntegros y competentes».

Las investigaciones por corrupción han golpeado en los últimos tiempos a varios sectores de las fuerzas armadas chinas, incluidos los vinculados a la Fuerza de Cohetes, responsable de su arsenal nuclear.

El Ejército ha estado en el centro de diversos escándalos de corrupción que provocaron la caída de los dos anteriores ministros de Defensa, así como la destitución de altos cargos responsables de armamento y adquisiciones.

Según expertos en asuntos militares, las purgas podrían afectar la consolidación de los objetivos estratégicos del EPL, entre ellos la modernización de sus fuerzas y la preparación para una posible contingencia en torno a Taiwán, territorio que Pekín considera una «parte inalienable» de China. EFE

