El Ejército israelí mata a un palestino en un ataque en Jan Yunis, al sur de la Franja

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Gaza, 2 may (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado a un palestino en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Según informaron empleados del hospital gazatí de Al Nasser, la víctima, identificada como Amar Talal Ahmad Abu Shab, murió por disparos del ejército israelí en Al Satr, en la zona norte de la localidad gazatí de Jan Yunis.

Además, un dron de reconocimiento israelí atacó la zona oriental de la ciudad de Deir al Balah (centro de la Franja), hiriendo a al menos una persona que fue trasladada al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, según informaron fuentes de ese centro médico.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

Pese al alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, Israel ha seguido lanzando ataques diarios en la Franja de Gaza. Desde entonces, su Ejército ha matado a más de 828 personas y ha dejado a más de 2.342 heridos, según el último recuento del Ministerio de Sanidad del enclave.

Desde el 7 de octubre de 2023, día en que Israel comenzó su ofensiva contra la Franja en respuesta a los ataques terroristas liderados por Hamás, Sanidad gazatí sitúa en 72.608 los fallecidos por la ofensiva israelí y en 172.445 los heridos. EFE

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