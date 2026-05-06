El ELN «condena» a hasta cinco años de prisión a dos funcionarios colombianos secuestrados

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Bogotá, 5 may (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este martes que impuso «condenas» de hasta cinco años de «prisión revolucionaria» a dos funcionarios del Cuerpo Técnico (CTI) la Fiscalía colombiana a los que tiene secuestrados desde hace un año, una medida que ha provocado el repudio inmediato en el país.

Las víctimas son los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes según un comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente por «pertenecer a un organismo del Estado» al que acusa de cometer «crímenes de lesa humanidad».

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, rechazó lo que tachó de «cobarde anuncio» del ELN y aseguró que esa guerrilla no tiene ninguna legitimidad para ejercer funciones judiciales: «No representan ninguna figura legal de justicia; por el contrario, son un cartel del narcotráfico», afirmó. EFE

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