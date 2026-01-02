El emperador de Japón da su saludo de Año Nuevo marcado por el debut del príncipe Hisahito

Tokio, 2 ene (EFE).- El emperador japonés Naruhito ofreció este viernes su tradicional saludo de Año Nuevo a la población en el Palacio Imperial de Tokio, en una ceremonia que este año contó por primera vez con la presencia del príncipe Hisahito tras haber alcanzado la mayoría de edad.

«Aunque puedan surgir diferentes dificultades, espero sinceramente que este año sea pacífico y bueno para todos», afirmó el emperador en su discurso, que puso el foco en las víctimas de los desastres naturales que afectaron Japón a lo largo del año.

Añadió además que, en este inicio del año, reza por «la felicidad de los ciudadanos del país y del mundo», un mensaje que repitió en cada una de las intervenciones ante los ciudadanos congregados en los jardines del Palacio, que ondearon banderas del país y aplaudieron al emperador en sus apariciones.

Naruhito se dirigió al público en cinco ocasiones a lo largo de la jornada en un acto que congregó a cuatro generaciones de la Familia Imperial nipona, con la presencia de la emperatriz Masako, la princesa Aiko, el príncipe Hisahito y ex emperador Akihito y la ex emperatriz Michiko.

Una imagen poco habitual en los actos públicos del país que en esta ocasión se centró también en el príncipe Hisahito, sobrino del emperador y segundo en la línea de sucesión al trono, que participó en este acto tras su ceremonia de mayoría de edad en septiembre del año pasado.

Además, fue también la primera vez en la que Hisahito se situó en el balcón junto a la princesa Aiko, hija única del emperador Naruhito pero que no ostenta el título de heredera, y que este año también ha obtenido mayor presencia en actos oficiales. EFE

(foto)