El empleo formal en Perú alcanzó 23 meses de crecimiento consecutivo hasta febrero pasado

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Lima, 25 abr (EFE).- El empleo formal en Perú aumentó en 4,2 % durante febrero pasado, con lo que alcanzó 23 meses consecutivos de crecimiento y 246.000 nuevos puestos de trabajo formales, informó este sábado el Banco Central de Reserva.

El ente emisor señaló en un comunicado que en el ámbito privado los puestos de trabajo formales experimentaron un aumento interanual de 5,8 % en febrero.

Esto se dio, principalmente, por el mayor empleo en los sectores agropecuario, de servicios y de comercio, que agregaron 82.000, 80.0000 y 47.000 puestos de trabajo, respectivamente.

El banco central también señaló que la masa salarial formal, que constituye el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores, registró un incremento del 5,2 % en términos reales en febrero, en comparación con la del mismo mes de 2025.

En ese sentido, en el mes indicado, la masa salarial del sector privado experimentó un incremento interanual del 5,1 % en términos reales, sustentado principalmente en el mayor impulso de los sectores de servicios y comercio.

Tras resaltar que con esta tasa de expansión se acumularon 23 meses consecutivos de mejora, el banco explicó que el concepto de masa salarial en el contexto laboral se determina mediante la multiplicación del ingreso medio por la cantidad total de puestos de trabajo formales. EFE

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