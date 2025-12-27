El español Marco Pérez corta la única oreja en el comienzo de la Feria de Cali

Víctor Diusabá Rojas

Cali (Colombia), 26 dic (EFE).- Tarde digna de más trofeos, malogrados con las espadas, resultó ser la primera corrida de abono de la 68 Feria de Cali, que comenzó este viernes en la Plaza de Toros de Cañaveralejo.

Los tres alternantes —el francés Sebastián Castella, el colombiano Juan de Castilla y el español Marco Pérez— cosecharon mayoritariamente palmas, a excepción de Pérez, quien se llevó la única oreja de la tarde.

Castella inició la Feria al bajar las manos en dos verónicas al primero de la tarde, que mostró bravura en el caballo, aunque con los de a pie su condición fue otra: la de andar suelto e incierto.

Pero ahí estuvo Castella para imponerse. Con firmeza y sitio, el torero francés sacó lo poco que tenía en el fondo el toro de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo. Espada entera y descabello. Palmas.

Salida con bríos tuvo el segundo de la corrida. En la misma tónica anduvo Juan de Castilla para recibirlo con el capote, sin echar el pie atrás. Dos pares de banderillas de Carlos Garrido trajeron la primera ovación de la tarde.

El torero de Medellín se fue a los medios para, de rodillas, hacer del temple una llave con la que abrió un episodio de embestidas que, infortunadamente, duraron poco. En ese lapso, los muletazos tuvieron mando y extensión. Luego, la faena se vino a pique porque el toro eligió otro destino. Palmas.

El tercero se empleó en la cabalgadura. El jovencísimo español Marco Pérez mostró su variedad con el percal y sus deseos de triunfo en el mismo ruedo en el que la intolerancia le había impedido actuar un par de años atrás.

Y lo logró en una faena hecha a la medida del noble toro, que supo humillar en cada viaje, siempre llevado de las diestras y finas manos del salmantino, en series que se hicieron infinitas. Pinchazo y entera.

Poca fuerza tuvo el cuarto del festejo. Castella brindó la lidia del toro al subalterno colombiano Ricardo Santana, quien una temporada atrás sufrió en la Feria de Manizales un grave percance que estuvo a punto de costarle la vida.

Aparte de ese momento de emoción, el turno dejó tandas de muletazos por bajo con los que el torero nacido en Béziers rescató alguna provechosa condición del animal. Media espada que bastó. Palmas.

Alto, el quinto tuvo además notables diferencias de tipo con sus hermanos que le precedieron. En ese, Juan de Castilla también rindió homenaje al banderillero Santana.

Emergió enseguida el muletero eximio en que se ha ido convirtiendo el torero nacional radicado en España. Pases largos hechos tandas redondas sobre ambas manos trajeron consigo uno de los mejores momentos de esta primera corrida de abono. Los pinchazos se interpusieron a un triunfo de peso del actual titular de la Feria de Manizales. Palmas.

Con verónicas de rodillas recibió Marco Pérez al último de la tarde, toro más hecho a la vista que el resto del encierro. En la muleta, Pérez supo embarcar a su enemigo en una faena sin pausa, coreada por un público entusiasta, ante un toro que se movió sin descanso. Pinchazo y oreja.

Ficha de la corrida

Toros: Seis toros de Juan Bernardo Caicedo. Desiguales de presentación y comportamiento. El primero, sin posibilidades; el segundo, de más a menos; noble el tercero, con vuelta al ruedo en el arrastre; el cuarto, intrascendente; el quinto, con movilidad; el sexto, con opciones.

Pesos: 450, 470, 490, 465, 465 y 485 kilos.

Sebastián Castella: Malva y plata; palmas y palmas.

Juan de Castilla: Verde botella y oro; palmas y palmas tras aviso.

Marco Pérez: Nazareno y oro; saludo tras aviso y oreja.

Cartel para este sábado en Cañaveralejo: Román, Joaquín Galdós y Javier Zulueta, con toros de Campo Real. EFE

