El euro cae por la aversión al riesgo cuando el alto el fuego en Irán se tambalea

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Fráncfort (Alemania), 5 may (EFE).- El euro cayó este martes por tercer día consecutivo debido a la aversión al riesgo porque el alto el fuego en Oriente Medio se tambalea tras aumentar la tensión entre Estados Unidos e Irán.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1704 dólares, frente a los 1,1708 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1686 dólares.

La escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán ha llevado a los inversores a evitar riesgos y refugiarse en activos considerados tradicionalmente seguros como el dólar.

EEUU comenzó el lunes a facilitar el paso por el estrecho de Ormuz de las embarcaciones atrapadas por el bloqueo de Irán, que lo interpretó como un intento por levantar su cerco al estratégico paso y disparó a destructores estadounidenses en la región y atacó instalaciones petroleras en Emiratos Árabes Unidos.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1677 y 1,1704 dólares. EFE

aia/psh