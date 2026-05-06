El euro rebota y roza los 1,18 dólares ante posible acuerdo entre EEUU e Irán

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Fráncfort (Alemania), 6 may (EFE).- El euro rebotó hoy y rozó los 1,18 dólares, máximo desde hace dos semanas, porque el posible acuerdo entre EEUU e Irán para concluir la guerra ha impulsado el apetito por el riesgo entre los inversores.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1759 dólares, frente a los 1,1704 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1762 dólares.

El portal de noticias Axios informó de que EEUU e Irán están cerca de firmar un memorando de entendimiento para llegar pronto a un acuerdo de paz y de establecer las condiciones para negociar el programa nuclear iraní posteriormente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió, la escolta de buques por el estrecho de Ormuz.

Horas antes del anuncio de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el fin de la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero.

Ante el optimismo por la posibilidad de que concluya la guerra en Irán, los inversores ignoraron que la economía de la zona euro se contrajo en abril, por primera vez desde diciembre de 2024, mientras que la inflación aumentó al máximo desde hace tres años.

El índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores manufacturero y de servicios, bajó en abril hasta 48,8 puntos (50,7 puntos en marzo), según S&P Global.

Si este indicador se sitúa por debajo de 50 puntos indica una contracción de la actividad económica.

La inflación de los precios de producción se disparó en marzo en la zona del euro debido a la guerra en Irán.

El sector privado creó en abril en EEUU 109.000 empleos (61.000 empleos en marzo», según cifras de ADP.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1712 y 1,1795 dólares. EFE

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