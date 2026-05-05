El exalcalde de Nueva York Giuliani, hospitalizado en condición crítica pero estable, según su portavoz

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El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani permanece este lunes en condición crítica mientras se recupera de una neumonía, dijo su portavoz.

A Giuliani, de 81 años, le fue retirado el respirador mecánico y está respirando por sí mismo, informó su portavoz Ted Goodman en X.

«Permanece en estado crítico, pero estable», agregó Goodman.

El portavoz vinculó la enfermedad de Giuliani a los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando fueron secuestrados dos aviones que se estrellaron contra el World Trade Center.

«El 11 de septiembre de 2001, como muchos de nosotros lo recordamos vívidamente, Rudy Giuliani corrió hacia las torres para ayudar a quienes lo necesitaban. Esto llevó a un diagnóstico de una enfermedad restrictiva de las vías respiratorias», dijo Goodman.

Giuliani se ganó el apodo de «el alcalde de Estados Unidos» por liderar la ciudad de Nueva York tras los atentados terroristas.

Goodman no precisó dónde está siendo atendido Giuliani ni cuánto tiempo lleva internado.

Tampoco dio más detalles sobre la enfermedad del exalcalde ni sobre el tratamiento previsto. Solo dijo que su familia está con él y pidió a la gente que rezara por él.

El centro Manhattan de quedó envuelto en aire tóxico inmediatamente después de los atentados terroristas.

Giuliani y el entonces presidente George W. Bush acudieron de inmediato a las derrumbadas Torres Gemelas, alentando a los estadounidenses con discursos desde lo alto de los escombros que fueron transmitidos en directo por la televisión nacional.

The New York Times informó que Giuliani estaba hospitalizado en Florida.

Al principio de su carrera, Giuliani ganó fama como el intrépido fiscal antimafia cuya agresiva aplicación de las leyes contra el crimen organizado derribó a las familias del crimen organizado de Nueva York.

Pero Giuliani, republicano, sufrió una impactante caída en los últimos años.

En 2023 un jurado federal ordenó que pagara 148 millones de dólares a dos trabajadoras electorales después de difamarlas al vincularlas falsamente con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

Desde entonces ha sido inhabilitado para ejercer el derecho en Nueva York y Washington.

Giuliani se convirtió en un férreo defensor del presidente Donald Trump y se sumó a su equipo legal personal durante su primer mandato.

Trump elogió el domingo a Giuliani como un «verdadero guerrero» y el mejor alcalde que ha tenido Nueva York.

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