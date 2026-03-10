El exdiputado opositor Américo De Grazia recibe libertad plena por amnistía en Venezuela

Caracas, 9 mar (EFE).- El exdiputado opositor Américo De Grazia informó este lunes que recibió libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, promulgada en Venezuela en febrero pasado e impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

La amnistía fue otorgada este mismo lunes, según confirmó el activista político en su cuenta de X.

«Reafirmo una vez más mi compromiso con todos los venezolanos por contribuir con mi esfuerzo, a la restitución de la democracia, la libertad y la soberanía», agregó en el mismo mensaje.

El exdiputado valoró la reciente Ley de Amnistía porque «implica la liberación de más de 11.000 procesados judiciales», según dijo en un video publicado por su hija María Andreína De Grazia en su cuenta Instagram.

Recordó que él ha recibido varias amnistías durante los Gobiernos del chavismo, en el poder desde 1999, y consideró que esto «no debe ocurrir en el país».

«He sido amnistiado por (el presidente fallecido Hugo) Chávez, por Maduro y ahora por Delcy Rodríguez. Eso no me hace orgulloso, al contrario: eso lo que demuestra es que las leyes de amnistía son instrumentos al servicio de la discrecionalidad del poder», cuestionó.

De Grazia fue detenido en agosto de 2024, en el contexto de la crisis desatada tras las presidenciales de ese año, en las que el ente electoral proclamó ganador a Maduro, un resultado considerado como fraudulento por la oposición mayoritaria liderada María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Las autoridades acusaron a De Grazia de los presuntos delitos de «instigación al odio» e «incitación a la rebelión».

Fue excarcelado en agosto de 2025, tras un año de prisión, como parte de un grupo de 13 dirigentes opositores que recibieron libertad condicional con medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, prohibición de declarar a la prensa y presentación periódica ante tribunales.

Este lunes, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa anunció que recibió una notificación de un tribunal con competencia en terrorismo en el que se decreta el sobreseimiento de la causa en su contra.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.

El viernes, el Legislativo informó que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares. EFE

