El Festival de Gante (Bélgica) cancela un concierto dirigido por el israelí Lahav Shani

3 minutos

Bruselas, 11 sep (EFE).- El Festival de Gante (norte de Bélgica) ha decidido anular un concierto de la Filarmónica de Múnich que iba a ser dirigido por el israelí Lahav Shani puesto que éste también está al frente de la Orquesta Filarmónica de Israel, según informaron los organizadores.

«Lahav Shani se ha pronunciado varias veces en el pasado a favor de la paz y la reconciliación, pero a la vista de su puesto como director jefe de la Orquesta Filarmónica de Israel no podemos proporcionar suficiente claridad sobre su posición con respecto al régimen genocida de Tel Aviv», dijeron en un comunicado.

En el mismo subrayaron que han decidido no colaborar con «socios que no se distancien inequívocamente de estos principios» siguiendo el llamamiento del ministerio de Cultura, el ayuntamiento de Gante y el sector cultural de esta ciudad.

La decisión ha sido criticada por el ministro de Asuntos Exteriores belga, el democristiano Maxime Prévot, y el presidente de la región de Flandes, Mathias Diependaele (de la formación nacionalista N-VA), mientras que ha recibido el apoyo de la ministra de Cultura de Flandes, Caroline Gennez (del partido socialista Vooruit).

«No repitamos amalgamas considerando que todo israelí o toda persona de confesión judía es por defecto alguien que respalda la política de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu. No hay que mezclar entre la comunidad judía, los israelíes y la política de Netanyahu», ha dicho el ministro belga en declaraciones a la televisión pública belga RTBF.

El Foro de organizaciones judías de Bélgica (FJO), el Centro de información y documentación judío (JID) y el Consejo central Judío de Alemania han condenado la decisión del festival de música.

El Foro ha considerado que los motivos alegados por la organización del festival son «un pretexto político que enmascara el antisemitismo y justifica la discriminación» y defendido que se ha excluido a Shani «por lo que es y no por lo que ha hecho».

«La exclusión sistemática de artistas en función de su origen es discriminatoria, moralmente inaceptable y crea un precedente peligroso», ha dicho la organización en un comunicado.

Una opinión que comparte el JID, que además ha pedido la dimisión de la ministra de Cultura de Flandes por su apoyo a la medida.

Tras las críticas recibidas, el director del Festival, Jan Van den Bossche, ha rechazado que la medida sea «antisemita» y recordado que el evento «ha recibido a músicos israelíes y judíos en el pasado», incluida la Orquesta Filarmónica de Israel, y lo volverá a hacer en el futuro, según recoge la agencia de noticias local «Belga».

Ha insistido en que la anulación se debe únicamente a que Shani sea también director de la Filarmónica de Israel puesto que no saben cuál es la postura de esta orquesta con respecto al conflicto y ha subrayado que contactaron varias veces con el director para que «aclarase su posición», pero este respondió que no daría más explicaciones.

El concierto estaba previsto para el 18 de septiembre en la catedral de Gante con un repertorio de Wagner, Schubert y Beethoven. EFE

lpc/ahg/jgb