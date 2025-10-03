The Swiss voice in the world since 1935
El Firpo busca lavarse las heridas ante el Inter FA en la liga salvadoreña

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Salvador, 3 oct (EFE).- El Luis Ángel Firpo buscará lavarse las heridas este fin de semana en su partido contra el ‘benjamín’ Inter FA por la jornada 15 de la liga de fútbol de El Salvador, tras ser goleado y perder el liderato en la fecha anterior ante el Alianza.

Los Firpenses se mantuvieron a la cabeza de la clasificación por varias jornadas, pero el vigente campeón lo goleó por 5-0 y lo relegó al tercer lugar con 30 puntos, mientras que el Inter FA es noveno con 12 enteros.

Alianza, líder con 33 enteros, se medirá ante Platense, sexto con 17 puntos y que busca mantenerse en los puestos de clasificación a la siguiente fase.

El Isidro Metapán visitará al debutante Zacatecoluca, estos equipos se encuentran en la cuarta y undécima posición con 24 y 9 enteros, respectivamente.

El Fuerte San Francisco, décimo con 10 puntos, y el Cacahuatique, cuarto con 20 unidades, jugarán en esta fecha, que se completará durante la semana.

El 6 de octubre, se medirán el Hércules, último con 8 puntos, y el Municipal Limeño, vigente subcampeón y séptimo con 17 unidades, mientras que el día 22 lo harán el Águila y Futbolistas Asociados Santencos (FAS) disputarán el llamado «clásico nacional».

El Águila es octavo con 17 unidades y el FAS es segundo con 30 puntos.

El goleo individual lo encabeza el delantero salvadoreño Juan Argueta, con 8 tantos; le siguen el trinitense Jomal Williams y el colombiano José Erik Correa, con 7 goles cada uno.

– Programación fecha 15:

4/10: Inter FA-Luis Ángel Firpo.

5/10: Fuerte San Francisco-Cacahuatique, Zacatecoluca-Isidro Metapán, Alianza-Platense.

6/10: Hércules-Municipal Limeño.

22/10: Águila-FAS. EFE

hs/mt/gbf

