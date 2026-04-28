El futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar, propone reunirse con Zelenski en Ucrania

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Budapest, 28 abr (EFE).- El futuro primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, propuso este martes reunirse en Ucrania con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para mejorar las relaciones bilaterales, que con el saliente jefe de Gobierno, el ultranacionalista Viktor Orbán, fueron muy tensas.

“Es un interés de los húngaros de Transcarpatia (en Ucrania) que las relaciones entre Hungría y Ucrania se reconstruyan sobre nuevas bases”, dijo Magyar en un comunicado.

“Propongo por eso para principios de junio un encuentro con el presidente ucraniano”, agregó el primer ministro que ocupará su cargo en la segunda mitad de mayo, tras ganar las elecciones del 12 de abril con una mayoría contundente sobre Orbán, que gobernó desde 2010.

Magyar propuso como lugar “simbólico” del encuentro la ciudad ucraniana de Bérejove, con una población mayoritariamente húngara en el oeste de Ucrania.

El próximo jefe de Gobierno húngaro agregó que llegó el momento de que el país vecino “ponga fin a la restricción de derechos” de la minoría étnica magiar que «persiste desde hace más de una década».

En este sentido, Magyar pidió que los húngaros de Transcarpatia recuperen todos sus derechos culturales, lingüísticos, administrativos y de educación superior.

“Si logramos resolver estas cuestiones, sin duda podremos abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales ucraniano-húngaras”, dijo.

Las relaciones entre los dos países empeoraron considerablemente durante el Gobierno de Orbán.

Budapest acusa a Kiev de no respetar los derechos de las minorías étnicas, entre ellas la húngara, mientras que Zelenski acusa a Orbán de apoyar los intereses de Rusia, que invadió Ucrania en 2022.

En Ucrania vivía hasta el inicio de la guerra una minoría húngara de unas 150.000 personas.

Orbán es el líder comunitario mejor aliado de Moscú y en los últimos meses bloqueó un préstamo de la Unión Europea (UE) de 90.000 millones de euros a Ucrania.

En el foco de los últimos conflictos estuvo la interrupción del tránsito de crudo procedente de Rusia por el oleoducto ‘Druzhba’, que cruza Ucrania, tras un ataque ruso, mientras que Orbán acusó a Zelenski de cortar el flujo por una decisión política.

El tránsito por el oleoducto se reanudó hace unos días y Orbán levantó su veto al préstamo a Ucrania. EFE

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