El gobernador del Banco de Francia defiende la «independencia» de la institución

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El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, insistió este lunes en la «independencia» de la institución, cuando suena como su sucesor a partir de junio un funcionario próximo al presidente Emmanuel Macron.

Aunque Francia, la segunda economía de la UE, tiene el euro como moneda oficial, el gobernador es un actor económico clave con misiones en materia de política monetaria, lucha contra el sobreendeudamiento o fabricación de billetes.

El mandato de Villeroy de Galhau terminaba a finales de 2027, pero en febrero anunció su dimisión para presidir Apprentis d’Auteuil, una fundación centrada en la inserción de jóvenes en dificultades.

Aunque su inesperada dimisión se interpretó como una forma de permitir que Macron nombre a un nuevo gobernador antes de una eventual victoria de la extrema derecha en 2027, el aún gobernador aseguró que nadie se lo pidió.

«Y si lo hubieran hecho, me habría negado. Tengo demasiado respeto por la independencia. Me marcho para asumir una misión a la que me han llamado», explicó Villeroy de Galhau, al frente del Banco de Francia desde 2015.

El favorito para sucederlo es el actual secretario general de la presidencia francesa, Emmanuel Moulin, una posibilidad cuestionada por algunos debido a su cercanía al jefe de Estado.

Preguntado sobre qué diría a su sucesor, Villeroy de Galhau aseguró en una entrevista con los medios BFMTV y RMC que le recomendaría ser «muy, muy sensible a la independencia». «No trabajamos al servicio de nadie», agregó.

La oposición acusa a Macron de «bloquear» los puestos de las principales instituciones como el Tribunal de Cuentas o el Consejo Constitucional nombrando a allegados suyos antes de la presidencial de 2027, a la que no puede presentarse.

El mandato del próximo gobernador del Banco de Francia terminaría en junio de 2032, semanas después de que finalice el del presidente que los franceses elijan el próximo año. La extrema derecha lidera los sondeos de la primera vuelta.

En Estados Unidos la independencia de la Reserva Federal Estadounidense (Fed) se ve socavada por las presiones del presidente Donald Trump, que reclama tipos de intereses más bajos.

En su última rueda de prensa como presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato concluye el 15 de mayo, insistió en la importancia de contar con un banco central independiente e impermeable a las presiones políticas.

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