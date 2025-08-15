El gobierno argentino eleva a 100 la cifra de muertos por fentanilo contaminado

El gobierno de Javier Milei elevó a 100 la cifra de muertos por fentanilo medicinal contaminado y señaló a un laboratorio local de ser el «responsable», al aumentar este jueves la polémica en Argentina por la lentitud de la respuesta a la crisis sanitaria.

Desde mayo se registraron denuncias ante la autoridad de medicamentos y alimentos ANMAT por muertes sospechosas tras el uso del fármaco en hospitales de cuatro provincias del país, además de la capital, Buenos Aires.

«Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB Pharma Group S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas», escribió la vocería presidencial en un comunicado.

El texto añade que, tras una inspección del gobierno, la ANMAT inhabilitó el laboratorio y prohibió en febrero «su actividad productiva, tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado».

El parte de víctimas es difundido a pocos días de las legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y rica del país.

Estos comicios se consideran una antesala a las elecciones legislativas de medio mandato de octubre, en las que el presidente Javier Milei medirá su popularidad a nivel nacional tras dos años de un duro ajuste fiscal.

En un acto de campaña en La Plata (50 Km al sur de Buenos Aires), Milei acusó a los seguidores de su némesis, la expresidenta Cristina Kirchner, de encubrir al dueño del laboratorio.

El líder ultraliberal subió al escenario cantando rock, como solía hacer en la campaña de 2023 que lo llevó a la presidencia, ante unas 5.000 personas que coreaban su apodo, «Peluca».

Allí, el presidente afirmó que la oposición que actualmente gobierna la provincia suele «salirse con la suya de cualquier barbaridad», y agregó: «Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo».

«Oportunismo»

El estadio Atenas donde tenía lugar el evento de Milei está a unas 20 cuadras del Hospital Italiano de La Plata, uno de los centros de salud apuntados por el fentanilo contaminado y donde familiares de las víctimas protestaron hace dos semanas.

Los manifestantes llevaban fotos de sus allegados, que recibieron las dosis entre marzo y mayo.

«El fentanilo le provocó la muerte en días», dijo a la AFP Alejandro Ayala, hermano de Leonel, que falleció a sus 32 años.

Las muertes se registraron en hospitales de la provincia de Buenos Aires y la ciudad homónima, y de las provincias de Santa Fe (centro), Formosa (noreste) y Córdoba (centro), dijo el juez que investiga la causa, Ernesto Kreplak, al diario La Nación el miércoles.

HLB Pharma Group indicó en un comunicado que está «a disposición de la justicia» y acusó «el oportunismo» de sectores políticas y económico al «emprender un escarnio mediático» contra la empresa.

También aseguró que «una contaminación como la que han publicado algunos medios -con una o aún más de una bacteria multirresistente propia de un ámbito hospitalario en un mismo lote- sencillamente no es posible en el entorno de un laboratorio».

Según informó el portal Infobae el mes pasado, autoridades del Hospital Italiano confirmaron la presencia de bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en las ampollas del opioide.

El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En Estados Unidos causa estragos: se estima que más de 80.000 personas murieron por sobredosis en ese país en 2024, de las cuales 48.422 fueron por fentanilo.

