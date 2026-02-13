El gobierno argentino impulsa denuncias por terrorismo tras los incidentes frente al Congreso

El gobierno argentino anunció el viernes que denunció por «terrorismo» a al menos 17 personas a raíz de los enfrentamientos esta semana entre la policía y manifestantes en torno a una movilización contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

Así lo anunció en redes sociales el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en tanto el ministerio de Seguridad divulgó las identidades de los acusados y ordenó su arresto.

«Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional», justificó Adorni en X. «El gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques», agregó.

El miércoles, miles de personas convocadas por la principal central obrera CGT se manifestaron pacíficamente el miércoles frente al Congreso en rechazo de la ley que extiende a 12 horas la jornada laboral, reduce indemnizaciones, permite pagos en especie y limita el derecho a huelga entre otros cambios que impulsa el gobierno y que los sindicatos consideran «regresivos».

Pero un grupo aislado se apostó detrás de una improvisada barricada a escasos metros de la valla policial y arrojó proyectiles y bombas molotov a los uniformados.

Tras esos incidentes la policía avanzó sobre los manifestantes con gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma para desalojar por completo la plaza en medio de pánico y corridas de los manifestantes.

Más de una veintena de personas fueron detenidas, la mayoría liberadas al día siguiente. Algunos arrestos se produjeron mientras se retiraban del lugar a más de diez cuadras de la plaza del Congreso.

Los señalados por el gobierno «todavía no están detenidos, ahora empieza a trabajar la justicia (…) los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos», dijo la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva a través de X.

El miércoles por la noche, ya sin manifestantes frente al Congreso, el Senado aprobó el proyecto de ley que impulsa el gobierno y que deberá tratar la Cámara baja las próximas semanas.

