El Gobierno belga quiere introducir el servicio militar voluntario para mayores de 18 años

1 minuto

Bruselas, 22 feb (EFE).- El gobierno belga de coalición encabezado por el nacionalista flamenco Bart De Wever quiere introducir el servicio militar voluntario para jóvenes a partir de los dieciocho años, dijo este sábado el ministro de Defensa, Theo Francken.

Para poner en marcha este proyecto, el ministro señaló que todos los jóvenes recibirán una carta suya «lo antes posible» para invitarles a servir voluntariamente durante un año en el Ejército, según anunció en una entrevista con el diario francófono SudInfo.

Preguntado por si contemplaba reintroducir el servicio militar obligatorio en Bélgica, Francken respondió negativamente.

«No, eso no es posible en este momento. No estamos logísticamente preparados para esto: no tenemos el personal necesario ni la infraestructura adecuada. No tenemos cuarteles, no tenemos camas… ¿Pero servicio militar voluntario? Sí, absolutamente», manifestó.

Y añadió: «Vamos a empezar a trabajar en ello lo antes posible. Todos los jóvenes, hombres y mujeres, mayores de 18 años recibirán una carta mía invitándolos a unirse a las Fuerzas de Defensa por un año. Pero será voluntario, no obligatorio».

Francken quiere incluir el tema en la agenda del Consejo de Ministros «lo antes posible». EFE

cat/ajs