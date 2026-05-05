El gobierno de EEUU evaluará los nuevos modelos de IA antes de su lanzamiento

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El gobierno de Estados Unidos anunció el martes que tendrá acceso a los nuevos modelos de intelidencia artificial (IA) de los gigantes tecnológicos para evaluarlos antes de su lanzamiento.

Los acuerdos con Google DeepMind, Microsoft y xAI son un giro de 180 grados en la política del gobierno del presidente Donald Trump de no intervenir en el desarrollo de esta tecnología.

Las asociaciones se basan en acuerdos alcanzados entre las compañías y la anterior administración del demócrata Joe Biden, renegociados por Trump, informaron fuentes oficiales.

The New York Times informó el lunes de que la Casa Blanca trabaja en la redacción de un decreto que contempla la creación de un grupo de trabajo formado por ejecutivos del sector tecnológico y funcionarios del gobierno para examinar posibles procedimientos de revisión de los nuevos modelos de IA.

El Centro para las Normas e Innovación en IA (CAISI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio informó de que «llevará a cabo evaluaciones previas a la implementación e investigaciones específicas para evaluar mejor las capacidades de vanguardia de la IA y mejorar el estado de la seguridad de la IA».

No quedó claro de inmediato si los acuerdos anunciados el martes están vinculados al grupo de trabajo que, según el diario neoyorquino, se está debatiendo.

El CAISI sustituyó al Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial, creado por la administración Biden en 2023.

Trump se había mostrado en contra de la intervención pública en el desarrollo de la IA, y eliminó la regulación adoptada durante la administración Biden por considerar que suponía una amenaza para la competitividad de Estados Unidos frente a China.

El detonante de este cambio de política parece ser un nuevo modelo de IA llamado Mythos, desarrollado por Anthropic.

La empresa no ha hecho público su modelo por su gran capacidad para identificar vulnerabilidades de ciberseguridad que podría provocar un punto de inflexión en este campo.

«Una ciencia de medición independiente y rigurosa es esencial para comprender la IA de vanguardia y sus implicaciones para la seguridad nacional», afirmó el martes Chris Fall, director del CAISI.

Medios de comunicación estadounidenses han informado de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha obtenido acceso a Mythos y está llevando a cabo pruebas con él.

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