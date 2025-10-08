El Gobierno de Meloni estudia imponer un impuesto a la banca sobre los beneficios extras

2 minutos

Roma, 8 oct (EFE).- El Gobierno de Italia, presidido por Giorgia Meloni, estudia imponer a las entidades bancarias un impuesto a los beneficios extraordinarios, de cara a financiar la Ley de Presupuesto para 2026.

Ahora se encuentra sumido en la redacción de los Presupuestos para 2026 y no ha descartado imponerlo de nuevo para financiarlos, si bien esperan poder encontrar una solución dialogando con los bancos.

«Yo no tengo ningún interés punitivo hacia el sistema bancario. El año pasado dialogamos y encontramos una solución, confío en que también se pueda hacer este año», afirmó Meloni la pasada noche en una entrevista en la televisión pública Rai1.

Sin embargo, dijo que «hay italianos que aún necesitan protección», por lo que cree que se puede «pedir ayuda a los bancos».

En esta línea, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, aseguró que también «confía en que se puede hacer lo mismo que el año pasado», pero que los bancos «pueden ayudar», si bien no tiene intención de «castigarles».

«Los bancos se crearon para captar ahorros y depósitos y prestarlos a la economía real, y de esta manera también cumplen una función valiosa. El problema es que hoy en día, muchos bancos obtienen enormes beneficios no realizando estas actividades, sino gestionando el patrimonio», criticó.

Tanto el Tribunal de Cuentas como el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat) advirtieron de que hay muy poco margen para aplicar medidas expansivas, como bajar impuestos o aumentar el gasto social, según medios locales.

Pero Giorgetti subrayó que sí que existen «márgenes financieros para incluir la reducción de impuestos para lo que se denomina clase media».

El Ejecutivo ya impuso en 2023 un impuesto extraordinario del 40 % a los bancos debido al aumento de los tipos de interés, el cual intentaron eludir mediante ampliaciones de capital, pero finalmente no tuvo ningún impacto ya que una enmienda del Gobierno la dejó sin efecto. EFE

