El Gobierno de Nicaragua lamenta la muerte del exembajador de Rusia en Managua

2 minutos

San José, 3 dic (EFE).- El Gobierno de Nicaragua lamentó este miércoles la muerte del diplomático ruso Nikolay M. Vladimir, quien fue embajador de Rusia en Managua entre 2011 y 2016, y a quien recordarán, según el Ejecutivo sandinista, como «un orgulloso soldado y diplomático de ese gran país».

«Con mucha tristeza hemos sabido de la partida a otro plano de vida del muy querido compañero Nikolay M. Vladimir, que representara ante nuestro pueblo y Gobierno al pueblo y Gobierno de la Federación de Rusia con gran empeño, respeto y aprecio por Nicaragua y los derechos de los nicaragüenses», escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una declaración.

«En estas horas de su tránsito le recordamos como un orgulloso soldado y diplomático de ese gran país y con admiración expresamos nuestra solidaridad y condolencias al presidente Vladimir Putin; al canciller Serguei Lavrov; a su esposa, hijos, familiares, compañeros y amigos», agregaron.

Ortega y Murillo destacaron la «incansable labor» del diplomático ruso «por un futuro de libertades y realizaciones se concreta en cada paso que damos como pueblos que sabemos luchar por ese otro mundo de respeto, diálogo y paz que construimos entre tantas batallas».

«El recuerdo del compañero Nikolay M. Vladimir y su intenso trabajo por ese mundo que vamos alcanzando, estará siempre entre nosotros, uniendo más y más la gloriosa historia, memoria y el presente de firmes avances de nuestros valientes pueblos», concluyen.

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde el 2007, quien copreside Nicaragua con su esposa, Rosario Murillo, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Nicaragua junto con Corea del Norte y Siria son los únicos países que ha reconocido la legalidad de la anexión por Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Con anterioridad, Nicaragua reconoció las independencias de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Rusia.EFE

