El Gobierno de Nicaragua otorga seis nuevas concesiones mineras a una misma empresa china

San José, 7 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este martes seis concesiones mineras a cielo abierto a la empresa china Thomas Metal S.A., con una superficie total de 62.189,19 hectáreas en los departamentos de Matagalpa, Nueva Segovia, Chinandega, y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

El Ejecutivo sandinista, a través del Ministerio de Energía y Minas, otorgó a la empresa Thomas Metal S.A. una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominados ‘La Perla’, con una superficie de 24.219,81 hectáreas, ubicados en los municipios de El Turna La Dalia, Matagalpa, San Ramón y Muy Muy, del departamento (provincia) de Matagalpa, norte de Nicaragua, según el acuerdo ministerial.

Nicaragua también otorgó a esa misma firma otra concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado ‘El Salto’, con una superficie de 15.906 hectáreas, ubicado en los municipios de Siuna, Bonanza y Rosita, que conforman el Triángulo Minero de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Las otras cuatro concesiones mineras las otorgó en las ciudades de Bilwi o Puerto Cabezas y Rosita, y en Bonanza, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte; en el municipio de Quilalí, de la provincia de Nueva Segovia: y en el de Villanueva, provincia de Chinandega, de acuerdo con la información.

En total, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado ocho concesiones mineras a esa misma empresa en los últimos siete días por un total de 67.014,94 hectáreas.

Con esas nuevas concesiones, Thomas Metal S.A., inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Managua y representada por Xiaocun Bao, una empresaria de origen chino con residencia nicaragüense, acumula 119.227 hectáreas de territorio minero otorgadas en lo que va de 2025.

Más de 500.000 hectáreas de territorio minero a China

En total, el Gobierno de Ortega y Murillo ha otorgado más de 20 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por más de 500.000 hectáreas, incluyendo sobre la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona núcleo.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense. EFE

