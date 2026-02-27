El Gobierno de Perú afirma que sí autorizó presupuesto extra para elecciones de este año

3 minutos

Lima, 26 feb (EFE).- El Gobierno de transición de Perú afirmó este jueves que sí oficializó una transferencia económica extra para financiar las elecciones que se celebrarán este año en el país, en respuesta a un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que aseguró que eso no ha sucedido.

Un comunicado oficial señaló que la Presidencia, que ejerce desde la semana pasada el legislador izquierdista José María Balcázar, autorizó una transferencia hasta por 702 millones de soles (208,9 millones de dólares) a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Este dinero se destinará a financiar los gastos asociados a las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales de este año y fue oficializado este mismo jueves mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, anotó.

«El Ejecutivo viene atendiendo las solicitudes de los organismos electorales de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026 a fin de cubrir los gastos asociados a los procesos electorales a realizarse el presente año», ratificó.

El comunicado del Gobierno fue emitido poco después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el Ejecutivo no había atendido su demanda de un presupuesto adicional de 403 millones de soles (unos 120 millones de dólares) necesarios «para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales 2026».

El JNE agregó que esta situación fue expuesta mediante un oficio enviado el pasado 19 de febrero a Balcázar, quien asumió el cargo la semana pasada tras la destitución por el Congreso del legislador derechista José Jerí.

El organismo electoral indicó que también permanece un saldo pendiente de 189 millones de soles (56,2 millones de dólares) y que ese monto «es indispensable» para completar la financiación mínima operativa de los comicios.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.

Por su parte, las elecciones regionales y municipales fueron convocadas para el 4 de octubre próximo y en ellas se elegirá a 25 gobernadores y sus vicegobernadores, 442 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.714 regidores (concejales) de provincias, así como a 1.694 alcaldes y 9.036 regidores de distritos de todo el país. EFE

