The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Gobierno de Portugal aprueba su proyecto de Presupuesto para el 2026

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 3 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal aprobó este viernes la propuesta de los Presupuestos del Estado para 2026, que será derivada la próxima semana a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) lusa para su debate y votación entre octubre y noviembre.

El ministro de Presidencia portugués, António Leitão Amaro, realizó el anuncio en rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros, en la que también formalizaron la elección de Álvaro Santos Pereira como el nuevo gobernador del Banco de Portugal, que deberá asumir el cargo el próximo lunes.

El documento sobre el Presupuesto del Estado deberá ser entregado al Parlamento tras la presentación del escenario macroeconómico por el ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, a los partidos con representación parlamentaria.

Leitão Amaro destacó que con este proyecto quieren ir en contra de las «malas prácticas» que se habían «instalado» en el pasado y presentar «cada vez menos» un documento de políticas públicas con «injertos presupuestarios».

«Es un Presupuesto con todas las condiciones para ser viabilizado», resumió el ministro, quien aseguró que el Ejecutivo de centroderecha, que gobierna en minoría, lo ha preparado tras dialogar con todos los partidos.

El debate legislativo sobre la propuesta de presupuestos para 2026 está previsto para los días 27 y 28 de octubre y la votación final para el 27 de noviembre.

El Ejecutivo de centroderecha también aprobó, entre otras medidas, un decreto ley que altera el régimen jurídico del Registro Central de Beneficiarios Efectivos, un instrumento «importante para el combate al blanqueo de capitales, el uso del sistema financiero para ello y para la financiación del terrorismo». EFE

cch/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR