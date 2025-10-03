El Gobierno de Portugal aprueba su proyecto de Presupuesto para el 2026

Lisboa, 3 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal aprobó este viernes la propuesta de los Presupuestos del Estado para 2026, que será derivada la próxima semana a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) lusa para su debate y votación entre octubre y noviembre.

El ministro de Presidencia portugués, António Leitão Amaro, realizó el anuncio en rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros, en la que también formalizaron la elección de Álvaro Santos Pereira como el nuevo gobernador del Banco de Portugal, que deberá asumir el cargo el próximo lunes.

El documento sobre el Presupuesto del Estado deberá ser entregado al Parlamento tras la presentación del escenario macroeconómico por el ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, a los partidos con representación parlamentaria.

Leitão Amaro destacó que con este proyecto quieren ir en contra de las «malas prácticas» que se habían «instalado» en el pasado y presentar «cada vez menos» un documento de políticas públicas con «injertos presupuestarios».

«Es un Presupuesto con todas las condiciones para ser viabilizado», resumió el ministro, quien aseguró que el Ejecutivo de centroderecha, que gobierna en minoría, lo ha preparado tras dialogar con todos los partidos.

El debate legislativo sobre la propuesta de presupuestos para 2026 está previsto para los días 27 y 28 de octubre y la votación final para el 27 de noviembre.

El Ejecutivo de centroderecha también aprobó, entre otras medidas, un decreto ley que altera el régimen jurídico del Registro Central de Beneficiarios Efectivos, un instrumento «importante para el combate al blanqueo de capitales, el uso del sistema financiero para ello y para la financiación del terrorismo». EFE

