El Gobierno de Trump califica la flotilla de «provocación deliberada e innecesaria»

Washington, 2 oct (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como una “provocación deliberada e innecesaria” la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

“La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria. Nosotros estamos centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra, el cual ha sido recibido de manera universal como una oportunidad histórica para una paz duradera”, declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

También dijo que el Departamento de Estado «no tiene prioridad mayor que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses».

Al menos ocho veteranos militares de Estados Unidos se habían unido a la flotilla, una misión internacional con más de 40 barcos y 500 voluntarios que tenía el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza.

Durante la tarde y noche del miércoles, la Armada israelí interceptó a una cuarentena de embarcaciones y arrestó a al menos a 443 integrantes de la flotilla.

Gobiernos y organismos internacionales condenaron las acciones de Israel y ciudadanos de diferentes países participaron en manifestaciones espontáneas de protesta. EFE

