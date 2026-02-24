El gobierno interino de Venezuela cesa a la esposa del presunto testaferro de Maduro

La esposa de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue cesada del cargo que ocupaba en el gobierno de Venezuela, en medio de una nueva remodelación del gabinete de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«He designado a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional (…) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho», indica un comunicado de la presidenta Rodríguez, quien asumió funciones temporales tras la caída de Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Venezuela lo calificó de «secuestro» mientras lo defendía como un «héroe». Fabri fue una de las principales voceras durante su arresto.

Regresó desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros y se incorporó al gobierno en octubre de 2024.

Rodríguez lo apartó en enero. Estaba a cargo del ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.

Medios estadounidenses reportaron a comienzos de mes que Saab había sido capturado. Sin embargo, una fuente conocedora del caso indicó bajo anonimato a la AFP que Saab, originario de Colombia, se encontraba en su casa.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Estuvo a cargo de las importaciones de productos para el programa de venta de alimentos subsidiados conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Los cambios en el gabinete se producen en medio de las presiones de Washington tras la captura del líder izquierdista y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero.

Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró «prisionero de guerra».

