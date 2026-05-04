El Grupo Cibest ganó 402,3 millones de dólares en el primer trimestre de 2026

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Bogotá, 4 may (EFE).- El Grupo Cibest, conglomerado financiero del que hacen parte Bancolombia y sus filiales en América Latina, tuvo en el primer trimestre del año utilidades por 1,5 billones de pesos (unos 402,3 millones de dólares), informó este jueves la compañía.

«Este valor representa un aumento de 178,66 % con respecto al trimestre anterior y una disminución de 16,15 % frente al primer trimestre de 2025», señala el balance.

El Grupo Cibest, que tiene operaciones en Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador, incluye bancos como Bancolombia, Bancoagrícola y Bam, así como otras empresas de servicios financieros como Nequi, Wenia y Wompi.

Al cierre de marzo de 2026, los activos de Grupo Cibest se situaron en 389,1 billones de pesos (unos 104.330 millones de dólares), un crecimiento del 6,9 % frente al primer trimestre de 2025, señaló el conglomerado.

«La cartera bruta del Grupo Cibest alcanzó los 262 billones de pesos (unos 70.257 millones de dólares), lo que representa un aumento del 2,14 % frente al trimestre anterior y del 6,50 % respecto al primero de 2025», resultado que «se explica principalmente por el comportamiento de la cartera comercial», indicó el Grupo.

Entre tanto, los depósitos de clientes se situaron al cierre del primer trimestre en 272 billones de pesos (unos 72.950 millones de dólares», un 10,4 % más que en el mismo periodo de 2025.

«Los resultados del primer trimestre confirman la fortaleza de nuestro modelo y la confianza de nuestros 33 millones de clientes en la región. Pero, sobre todo, evidencian el avance de una estrategia pensada para una América Latina cada vez más integrada y global», manifestó el presidente del Grupo Cibest, Juan Carlos Mora. EFE

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