El hijo del último sah de Irán llama a nuevas protestas

Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último sah de Irán, llamó al pueblo iraní a nuevas protestas contra las autoridades, coincidiendo con manifestaciones en Alemania y otros países, antes de un discurso previsto en la conferencia de seguridad de Múnich.

Las recientes protestas en Irán, que alcanzaron su punto álgido en enero, fueron reprimidas violentamente por las autoridades en una operación que, según los grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos.

Reza Pahlavi vive en Estados Unidos y no ha regresado a Irán desde antes de la Revolución Islámica de 1979, que se saldó con la caída del sah y la llegada al poder del ayatolá Alí Jameini.

En un mensaje publicado en X el jueves, Pahlavi llamó a movilizaciones en Múnich e instó a los iraníes a unirse coreando consignas desde sus casas y azoteas.

«Les invito, en las tardes del 14 y 15 de febrero a las 20H00, a alzar sus voces y cantar desde sus hogares y azoteas. Griten sus demandas. Demuestren su unidad. Con una voluntad inquebrantable, prevaleceremos sobre este régimen ocupante», señaló.

Pahlavi ha afirmado en varias oportunidades estar dispuesto a encabezar una transición democrática en su país.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica y evolucionaron hacia un movimiento más amplio.

Pahlavi hablará en la Conferencia de Seguridad de Múnich este viernes a las 17H45 GMT, una oportunidad única para él de hablar en un evento de envergadura internacional.

A inicios de semana, algunos residentes en Teherán corearon consignas contra las autoridades iraníes y el líder supremo del país, el ayatolá Jamenei, en la víspera de la conmemoración anual más significativa de la revolución islámica de 1979, según imágenes publicadas en redes sociales.

