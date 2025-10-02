The Swiss voice in the world since 1935
El hijo mayor del expresidente Mugabe de Zimbabue niega cargos por drogas y seguirá preso

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Harare, 2 oct (EFE).- Robert Gabriel Mugabe Jr., hijo del difunto expresidente de Zimbabue Robert Gabriel Mugabe (1924-2019), negó este jueves los cargos por posesión de drogas peligrosas tras comparecer ante un tribunal de Harare, y pasará la noche en prisión a la espera de que el caso continúe este viernes.

“Mi cliente niega los cargos e impugna las acusaciones del Estado. Las drogas encontradas en el maletero de su vehículo no le pertenecen, sino que eran de sus amigos con los que viajaba cuando fue arrestado”, dijo a EFE su abogado, Ashley Mugiya.

Mugabe Jr., de 33 años, fue detenido en un control de tráfico en Harare cuando la policía encontró entre sus pertenencias una bolsa con dos sobres de dagga (marihuana), un triturador de dagga y una sustancia en polvo blanca que se presume era cocaína, según informaron las autoridades.

Durante la audiencia, la Fiscalía se opuso a que se le concediera la libertad bajo fianza, alegando riesgo de fuga, aunque la audiencia para decidir sobre esa solicitud fue fijada para mañana, mientras que el acusado permanecerá bajo custodia policial.

El hijo mayor del expresidente Mugabe y su esposa Grace ya había comparecido ante la justicia en febrero de 2023, tras ser arrestado por presuntos daños a la propiedad durante una fiesta en Harare.

En esa ocasión enfrentó tres cargos de “daños maliciosos a la propiedad” por supuestamente romper parabrisas de vehículos y dos cargos de agresión tras escupir a un agente de policía.

Las acciones de la familia Mugabe han ocupado titulares en otras ocasiones, como en agosto de 2017, cuando la entonces primera dama Grace Mugabe irrumpió en una suite de un hotel de lujo en Johannesburgo, Sudáfrica, y atacó a una mujer que estaba con Robert Jr. y su hermano Robert Chatunga.

El régimen de Robert Mugabe, que gobernó Zimbabue desde la independencia en 1980 hasta 2017, estuvo marcado por la represión de opositores, elecciones de dudosa credibilidad y el colapso de la economía nacional, aunque en varios países africanos sigue siendo venerado como un héroe de la independencia y luchador contra el colonialismo.

Mugabe dimitió en noviembre de 2017 tras un golpe militar y quedó políticamente aislado, aunque mantuvo una vida acomodada garantizada por el Gobierno del actual presidente Emmerson Mnangagwa. EFE

cz/aam/pddp

