El Kremlin dice que el caso Mogherini es un «asunto interno» de la UE

Moscú, 3 dic (EFE).- El Kremlin afirmó hoy que la imputación la exjefa de la diplomacia de la Unión Europea Federica Mogherini en una investigación por supuesto fraude y corrupción es un «asunto interno» de los Veintisiete.

«En lo que se refiere a los casos de corrupción en la Unión Europea, esto es un asunto interno de la Unión Europea», señaló que el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al ser preguntado por la imputación de Mogherini.

Agregó que la corrupción es «un fenómeno que hay por doquier» con el que diferentes países y agrupaciones luchan con distinto niveles de efectividad.

«En lo que se refiere a nuestro país, aquí se trabaja (contra la corrupción) sin campañitas, sino de manera metódica, consecuente y sobre una base regular», recalcó Peskov.

Mogherini y otras dos personas fueron imputadas por un supuesto fraude en la academia diplomática de la Unión Europea que durante el curso académico 2021-2022 organizó el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica) mediante una licitación. EFE

